Hollywood ingaggerebbe i registi basandosi sui punteggi di Rotten Tomatoes [RUMOR]

Non solo algoritmi, ma anche i punteggi su Rotten Tomatoes come metro per l'ingaggio dei registi?

Rotten Tomatoes è un sito web importante per i cinefili quando si tratta di nuove uscite. Si è arrivati al punto che il punteggio stabilito da Rotten Tomatoes potrebbe favorire o sfavorite la corsa di alcuni film al box-office.

Come noto, c'è una quantità spropositata di persone che decide di vedere un film nelle sale solo in base al punteggio di RT.

Un nuovo articolo pubblicato dall'Hollywood Reporter sta facendo discutere, in quanto sostiene che i dirigenti degli studios starebbero assumendo i registi in base ai loro risultati su Rotten Tomatoes, con l'intento di prendere appunti sulla credibilità di un regista. Un portavoce, che ha parlato con THR sotto anonimato, ha aggiunto che i punteggi RT dei precedenti film di un regista sono la prima e principale cosa che i produttori guardano quando gli vengono proposti dei registi:

"L'acclamazione della critica è diventato ormai un gioco. Il punteggio su Rotten Tomatoes è la prima cosa che la gente guarda quando propongo un regista. Inevitabilmente influisce sul processo decisionale relativo all'assunzione di un regista. Quando si assume un regista, tutto ciò che si sa è il suo lavoro passato e quanto può emergere da un incontro".

Taxi Driver: Paul Schrader, Martin Scorsese e Robert De Niro sul set

Scorsese e Schrader contro Rotten Tomatoes

Qualche anno fa, Martin Scorsese aveva criticato RT per aver in qualche modo "svalutato" il cinema, e non era stato il solo a pensarla in questo modo. Anche Paul Schrader in un'intervista con Vulture aveva definito Rotten Tomatoes come un sintomo di un problema più grande:

Marvel, Paul Schrader su Martin Scorsese: "I cinecomic sono cinema, anche i video di gatti su Youtube lo sono"

"Gli studios non hanno inventato Rotten Tomatoes, e alla maggior parte di loro non piace. Ma il sistema è ormai corrotto. Il pubblico è più stupido. Le persone normali non leggono più le recensioni come una volta. Rotten Tomatoes è qualcosa che gli studios possono sfruttare. E così fanno".