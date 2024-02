Martin Scorsese sarà ospite di Che Tempo Che Fa il 18 febbraio

Il regista Martin Scorsese, reduce dal successo di Killers of the Flower Moon, sarà ospite di Fabio Fazio durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda il 18 febbraio.

Domenica 18 febbraio la trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, ospiterà il premio Oscar Martin Scorsese.

La puntata sarà trasmessa sul NOVE e in streaming su Discovery+.

L'attesa per il regista

Martin Scorsese, sarà quindi intervistato da Fazio dopo il successo ottenuto con il suo nuovo film Killers of the Flower Moon, con protagonisti i Premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone (nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista) e Jesse Plemons.

Il lungometraggio è candidato a 10 premi Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia) e a 9 premi BAFTA.

Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese: "La guerra tra Russia e Ucraina mi preoccupa molto"

L'apprezzato progetto cinematografico

Il film, tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann e scritto da Martin Scorsese con il Premio Oscar Eric Roth, è un thriller basato su una vicenda realmente accaduta negli anni Venti, nel crepuscolo del Vecchio West, passata alla storia con il nome di "regno del terrore", quando decine di membri Osage furono assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre, che li aveva resi da un giorno all'altro immensamente ricchi. Gli Osage divennero oggetto di interesse, manipolazione, inganno e infine di una violenza oscura e brutale, tanto che nel 1923 l'FBI creò una squadra speciale per avviare un'indagine. Una storia americana di crimini a sfondo razzista che esplora il passato e il presente della nazione.

Killers of the Flower Moon è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema ed è stato distribuito al cinema da 01 Distribution.