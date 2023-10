Martin Scorsese maestro anche su TikTok: virale il video con la figlia Francesca

Martin Scorsese è diventato virale su TikTok grazie a sua figlia Francesca e al suo ultimo post sul social network, che lo vede alle prese con lo slang di Internet.

Con tanto di effetto vocale impostato, il regista è stato interrogato sul significato delle parole della Gen Z durante un video di cinque minuti postato da Francesca Scorsese.

Nonostante conoscesse diversi modi di uso comune tra i più giovani, Scorsese ha avuto difficoltà con frasi come "sneaky link" (un aggancio segreto) e "ship" (il desiderio di due persone di entrare in una relazione).

Durante il video TikTok ci sono stati anche un paio di momenti rivelatori sul lavoro del regista. Ha parlato di come "mangiava" Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon. "Si usa per dire che 'dominava' [lo schermo]. È stata molto brava", ha detto.

In un altro momento Scorsese ha riflettuto sull'accoglienza della critica per Re per una notte quando gli è stato chiesto il significato di "slept on". Francesca ha detto che il film è stato "ignorato", che Martin ha interpretato come: "La gente lo ha odiato quando è uscito". Ha proseguito: "È stato il flop dell'anno, così è stato definito su Entertainment Tonight... Va bene, va bene comunque".

Il duo ha concluso il quiz riflettendo sul significato di "slaps" e "slays". Francesca ha detto: "Questo video spacca... abbiamo spaccato in questo video". Martin ha risposto: "Significa che è davvero bello".

Killers of the Flower Moon uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre e in seguito arriverà in streaming su Apple TV+.