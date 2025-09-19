Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio: il prossimo progetto? Una ghost story con Jennifer Lawrence

Dopo la cancellazione del precedente progetto, Scorsese e DiCaprio non demordono e scommettono su un altro progetto comune che coinvolgerà anche Jennifer Lawrence.

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio stanno lavorando a quella che sarà la loro settima collaborazione e scommettono su una ghost story. Il progetto in questione, intitolato What Happens At Night, sarà la prossima fatica del cineasta, che adatterà il romanzo allegorico di Peter Cameron Cose che succedono la notte, come confermato da Entertainment Weekly.

Protagonisti della pellicola saranno DiCaprio e Jennifer Lawrence, alla prima collaborazione con Scorsese. Apple Original Films è in trattative per finanziare e produrre il progetto insieme a StudioCanal, con Aaron Ensweiler e Shana Eddy che supervisioneranno il progetto per l'azienda. What Happens at Night sarà il ventisettesimo lungometraggio di Martin Scorsese, il primo dopo Killers of the Flower Moon interpretato, per l'appunto da DiCaprio.

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in Don't Look Up

Di cosa parlerà il nuovo film di Martin Scorsese?

Scritto da Peter Cameron e pubblicato nel 2020, What Happens at Night è una storia onirica incentrata su una coppia americana sposata che si reca in una piccola e innevata cittadina europea per adottare un bambino. La coppia si sistema in un hotel cavernoso e in gran parte deserto, dove incontra un enigmatico set di personaggi tra cui una cantante stravagante, un uomo d'affari depravato e un carismatico guaritore. Niente è come sembra in questo strano mondo gelido. Mentre la coppia lotta per avere il bambino, sembra conoscere sempre meno se stessa e la vita che ha costruito insieme.

Martin Scorsese in smoking

Deadline ha messo in luce le somiglianze tra il romanzo di Cameron e Shining, ma anche i lavori di David Lynch e Patricia Highsmith, e Shutter Island dello stesso Scorsese. Solo poche settimane fa era stata annunciata la cancellazione del precedente progetto di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.

Parlando dell'adattamento, Peter Cameron ha commentato: "Non potrei essere più onorato e felice che il mio romanzo sia stato opzionato da Aaron Ensweiler e Shana Eddy di Studiocanal. E avere Martin Scorsese e Patrick Marber, due artisti il ​​cui talento mi stupisce, che reinterpretano e ricreano Cose che succedono la notte è semplicemente il massimo".