Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, cancellato il nuovo film prima dell’inizio delle riprese

Il nuovo film che avrebbe visto ancora insieme Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio si ferma prima delle riprese, lasciando incerto il futuro dei progetti in cantiere.

La collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio continua a essere una delle più amate del cinema contemporaneo, ma il loro nuovo film è stato bruscamente cancellato prima ancora di entrare in produzione. Secondo fonti vicine al progetto, le riprese sarebbero dovute partire nel corso del 2025, ma tutto è stato bloccato senza preavviso, lasciando i fan in attesa di capire quando i due torneranno davvero sul set insieme.

I progetti rimandati tra DiCaprio e Scorsese

Secondo quanto riportato da Puck News, Leonardo DiCaprio aveva in programma diversi titoli per l'estate, inclusa la partecipazione a un film di Damien Chazelle dedicato alla leggenda Evel Knievel e a un paio di progetti diretti da Scorsese. Tuttavia, nessuno di questi è arrivato alla fase di riprese. L'attore ha trascorso gran parte dei mesi estivi in Europa, lasciando i suoi impegni cinematografici in sospeso.

Killers of the Flower Moon: un'immagine di Leonardo DiCaprio

La notizia è stata confermata anche da un articolo precedente di World of Reel, secondo cui Martin Scorsese non avrebbe girato alcun nuovo film nel 2025. In quell'occasione, si parlava di un dramma poliziesco ambientato alle Hawaii, che avrebbe dovuto coinvolgere Dwayne Johnson accanto a DiCaprio, ma il progetto sembra essersi arenato prima di prendere forma.

La lunga collaborazione tra Scorsese e DiCaprio

Nonostante questa battuta d'arresto, il sodalizio tra Scorsese e DiCaprio resta solido. I due hanno già lavorato insieme in sei pellicole, a partire da Gangs of New York fino ad arrivare a The Aviator, The Departed - Il bene e il male e il recente Killers of the Flower Moon del 2023. Ogni collaborazione ha segnato un momento importante sia nella carriera del regista sia in quella dell'attore, consolidando un'intesa artistica unica nel suo genere.

Leonardo DiCaprio in una scena di The Aviator

Resta incerto il futuro dei film annunciati e poi annullati, ma DiCaprio ha dichiarato più volte di voler continuare a lavorare con Scorsese. Per questo, non è escluso che i due tornino presto a condividere un set, magari proprio con uno dei progetti rimasti nel cassetto. L'attesa dei fan è alta, e ogni novità legata a questa coppia di grandi del cinema mondiale continua a generare entusiasmo e curiosità.