Martin Scorsese ha diretto il primo spot del Super Bowl... con gli alieni

Il regista di Killers of the Flower Moon grande protagonista di questa annata pubblicitaria per il Super Bowl.

Martin Scorsese ha realizzato il suo primo spot per il Super Bowl e non potevano mancare gli alieni per il suo debutto in occasione dell'evento sportivo più seguito dell'anno negli Stati Uniti, che domenica notte metterà di fronte i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs all'Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada.

La prima incursione di Scorsese nel mondo della pubblicità per il Super Bowl è arrivata sotto forma di uno spot per Squarespace chiamato Hello Down There. Lo spot narra l'arrivo degli alieni sulla Terra e la loro lotta per attirare l'attenzione dell'umanità, con Scorsese che non si fa mancare una divertente comparsata.

Prima incursione aliena

Gli alieni e Martin Scorsese sono un binomio piuttosto inedito, visto che solitamente il regista nei suoi lavori si concentra su altri contesti e personaggi.

Hello Down There presenta diversi richiami alla fantascienza degli anni '50 tra un cane peloso che abbaia, un diner vecchio stile, UFO versione disco volante e un design alieno molto classico. Nella sua carriera non ha mai affrontato il genere fantascientifico ma non è detto che in futuro anche un gigante della regia come Scorsese non decida di approfondire quanto approcciato in questo spot tv per il Super Bowl.

Killers of the Flower Moon, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone è stato candidato a dieci premi Oscar tra cui quello al miglior film e alla miglior regia.