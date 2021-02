Martin Scorsese ha aiutato Edgar Wright e Quentin Tarantino con il loro cineclub

Edgar Wright e Quentin Tarantino hanno rivelato di aver fondato un cineclub che li aiutasse a passare il tempo durante l'emergenza sanitaria, cineclub a cui ha contribuito anche il maestro Martin Scorsese.

Hitchcock/Truffaut: Martin Scorsese in un momento del documentario

Come ha rivelato Edgar Wright nel corso del podcast di Empire, "L'idea è carina. Ci siamo tenuti in contatto come fanno i cinefili. È stata una delle pochissime benedizioni di questa situazione, la possibilità di scomparire in una tana del coniglio con le ore al chiuso che abbiamo". L'amico Quentin Tarantino ha aggiunto: "Edgar è più socievole di me. È un grosso sforzo il fatto che gli abbia parlato negli ultimi 9 mesi."

Tarantino e Wright hanno coinvolto anche Martin Scorsese nel cineclub, affidandogli la cura di una sezione dedicata al cinema inglese. Scorsese ha inviato a Wright una lista di circa 50 film British che sono tra i suoi preferiti. Nel periodo del lockdown, Edgar Wright ha colto al volo i preziosi consigli del maestro Scorsese cercando i suoi commenti e i suoi interventi critici su YouTube per poi contattarlo direttamente e ringraziarlo per essere diventato il suo professore di cinema:

"Gli ho inviato una bella lettera solo per ringraziarlo e gli ho detto, 'Vorrei quasi che tu potessi parlare di ogni film, sarebbe una cosa fantastica da avere su Netflix, saltare alla fine di Bridgerton e sentire cosa Martin Scorsese ha da dire al riguardo. Ho scritto questa lettera e come P.S. alla fine, dato che ero curioso, ho scritto 'A proposito, quali sono i tuoi film britannici preferiti di quando eri piccolo? Hai parlato molto di Powell e Pressburger, David Lean e Alfred Hitchcock, ma quali sono gli altri?'"

Scorsese ha risposto con un elenco di quasi 50 titoli britannici, tutti elencati da Wright nel podcast. Wright ha quindi inviato la lista di Scorsese a Tarantino ed è stato quello il momento in cui il cineclub ha preso vita. Tarantino ricorda:

"Edgar mi ha inviato la lista, io l'ho annotata e ho iniziato a fare la mia di lista dato che sono competitivo. Edgar poi mi ha dato la sua lista di film che avrei dovuto vedere, e ora ho una piccola lista di film britannici di cui sono un fan."

Di seguito la lista di film inglesi inviata da Martin Scorsese a Edgar Wright: