Martin Scorsese: 'Sono diventato una star di TikTok con l'inganno'

Martin Scorsese è diventato una star di TikTok grazie ai video realizzati con sua figlia Francesca che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, ma il tutto è avvenuto con l'inganno.

Internet celebra la svolta giovanile di Scorsese e il suolo ruolo di "influencer" grazie ai video di Francesca in cui chiede al celebre padre di indovinare termini gergali o mostra istanti di vita quotidiana.

Un ritratto di Martin Scorsese

In una nuova intervista con il Los Angeles Times, Scorsese, 81 anni, ha rivelato di essere stato adorabilmente ingannato da Francesca nel realizzare i video che hanno raccolto milioni di visualizzazioni.

"Sono stato ingannato", ha spiegato Scorsese riferendosi a un recente video di TikTok in cui i fan sono rimasti senza parole nel vederlo preferire Birdman a Il buono, il brutto e il cattivo nella sezione film dell'app. "Era un trucco. Non sapevo che quelle cose sarebbero diventate virali".

Il leggendario regista di Taxi Driver, Toro Scatenato e del recente Killers of the Flower Moon ha rivelato di essere costantemente "sotto attacco" da parte della figlia, che lo coinvolge nei suoi video, spesso anche mentre si rilassa in pigiama.

"Sono a casa a fare delle cose e lei viene da me e dice: 'Papà, guarda qui e dimmi una cosa'. Sono in pigiama. Lei fa: 'Beh, è ​​una cosa fanno tutti. È una cosa chiamata TikTok.'".

Scorsese ammette di non essere al corrente di quando e dove i suoi video finiranno su TikTok, mentre è stato informato nel caso di un video recente divenuto molto popolare. "Voglio dire, quello che abbiamo fatto con il cane era noto", riferendosi al video di TikTok del mese scorso in cui sembra parlare con una nuova musa per un film finché non ruota la telecamera per rivelare il suo cane, uno schnauzer nano di nome Oscar, seduto di fronte a lui.

"Ma di solito non so mai cosa accade. I giovani hanno sempre le fotocamere dell'iPhone tra le mani. Non ne sei consapevole. Onestamente non sapevo che l'avrebbe pubblicato..." aggiunge sconsolato.