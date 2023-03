Martin Scorsese: data e trailer per il suo documentario su David Johansen e i New York Dolls

Personality Crisis: One Night Only, il documentario di Martin Scorsese su David Johansen, ha finalmente una data d'uscita e un trailer che regala le prime scene in anteprima.

Showtime ha finalmente pubblicato il primo trailer di Personality Crisis: One Night Only, il nuovo documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen diretto da Martin Scorsese, rivelando anche la sua data d'uscita.

Il 14 aprile debutterà Personality Crisis: One Night Only, il nuovo documentario di Martin Scorsese (al momento impegnato con un film che pare durerà oltre 3 ore). Realizzato col supporto di alcuni suoi collaboratori abituali, come la direttrice della fotografia Ellen Kuras e la produttrice Margaret Bodde, il progetto si sviluppa partendo da un set preciso, il Cafe Carlyle (celebre per le esibizioni di Johansen sul posto), per poi ripercorrere i passi del suo protagonista e band nel mondo della musica.

Il tutto sarà accompagnato da una serie d'interviste nuove e d'archivio, tra cui diverse filmate anche da Leah Hennessey.

"Conosco David Johansen da decenni e la sua musica è stata un metro di paragone sin da quando ho ascoltato i Dolls quando stavo realizzando Mean Streets", ha detto Martin Scorsese (tramite Deadline). Il regista ha aggiunto: "Allora come oggi, la musica di David cattura l'energia e l'eccitazione di New York City. Lo vedo spesso esibirsi e nel corso degli anni ho imparato a conoscere la profondità delle sue ispirazioni musicali. Dopo aver visto il suo spettacolo al Café Carlyle ho capito che dovevo filmarlo, perché era così straordinario vedere l'evoluzione della sua vita e del suo talento musicale in un ambiente così intimo".

Presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival del 2022, Personality Crisis: One Night Only è stato prodotto per Showtime da Imagine Documentaries e Sikelia Productions. Anche Scorsese e Bodde sono nella produzione del documentario insieme a Justin Wilkes e Sara Bernstein, accompagnati da Brian Grazer, Ron Howard, Mara Hennessey, Rick Yorn e Vinnie Malhotra come produttori esecutivi.