Martin Scorsese e i creatori di Billions insieme per Netflix: firmeranno un dramma su un casinò di Las Vegas

La nuova serie messa in cantiere da Netflix vedrà collaborare il regista e produttore Martin Scorsese con gli sceneggiatori Brian Koppelman e David Levien.

Netflix ha messo insieme una reunion di talenti per la sua nuova serie ambientata a Las Vegas. Il regista di Casinò Martin Scorsese e i creatori di Billions Brian Koppelman e David Levien collaboreranno per realizzare una serie drammatica ambientata in un casinò.

La piattaforma streaming ha ordinato otto episodi per la serie, che sarà incentrata sul presidente di un famoso hotel/casinò di Las Vegas e sulle sue mosse per consolidare ed espandere la sua posizione in città. Koppelman e Levien stanno scrivendo la serie, ancora priva di titolo, di cui saranno showrunner, mentre Scorsese si occuperà della produzione esecutiva con la sua Sikelia Productions, insieme a Julie Yorn e Rick Yorn di Expanded Media, Paul Schiff e Beth Schacter.

Di cosa parlerà la serie Netflix?

Sharon Stone in una scena di Casinò, film di Scorsese del 1995

La serie in arrivo, un dramma della durata di un'ora a episodio, sarà ambientato nell'_"attuale, rischioso e frenetico mondo dei casinò di Las Vegas, una versione modernizzata, ma comunque pericolosa della leggendaria città. Al centro della storia troviamo Robert "Bobby Red" Redman, presidente dell'hotel casinò più in voga della città, che compie delle mosse rischiose per cercare di consolidare la sua posizione e guadagnare terreno2-.

Come sottolinea Hollywood Reporter, il dramma Netflix sarà la prima serie per Koppelman e Levien dalla fine di Billions, che si è conclusa nel 2023 dopo sette stagioni su Showtime in 2023. L'ec presidente di Showtime e MTV Entertainment Chris McCarthy aveva annunciato piani per vari spinoff, annullati dopo la fusione Paramount-Skydance e dopo la sua uscita dalla compagnia.

Martin Scorsese diviso tra mille progetti

Pur condividendo l'ambientazione con il film cult di Martin Scorsese del 1995, Casinò, la serie Netflix in preparazione non ha alcun legame con la pellicola, che è ambientata nel 1973 e vede protagonisti Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Scorsese ha esplorato i casinò e il gioco d'azzardo anche in una serie in costume, lo show HBO Boardwalk Empire, ambientato ad Atlantic City.

Oltre a essere impegnato nella produzione della serie remake Cape Fear per Apple TV, Scorses sta sviluppando un crime movie sui gangster delle Hawaii che vedrà protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt.