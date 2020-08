Martin Scorsese stringe un nuovo accordo con Apple

Martin Scorsese ha stretto un nuovo accordo con Apple che prevede la regia e la produzione, tramite la sua Sikelia Productions, di nuovi film e serie tv.

Il progetto darà quindi vita a nuove opere destinate alla piattaforma di streaming Apple TV+.

Il regista Martin Scorsese collaborerà con Apple già in occasione del film Killers of the Flower Moon, scritto da Eric Roth ispirandosi all'omonimo saggio di David Grann. Nel cast del lungometraggio, di cui Apple ha conquistato i diritti con un investimento di oltre 180 milioni di dollari, ci saranno le star Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Il progetto sarà prodotto da Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment e le riprese dovrebbero iniziare a febbraio in Oklahoma.

Killers of the Flower Moon racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI.

Apple ha già stretto degli accordi con star del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Savisson, Idris Elba e Ridley Scott.