Marry Me - Sposami è basato sulla vera vita di Jennifer Lopez?

Nel corso della sua carriera professionale, Jennifer Lopez ha recitato in numerose commedie romantiche. La cantante-attrice ha dominato gli anni 2000 con diversi film ormai iconici come Prima o poi mi sposo (2001), Un amore a 5 stelle (2002), Shall We Dance? (2004) e Quel mostro di suocera (2005), solo per citarne alcuni!

La pop star è tornata nella scena cinematografica di questo genere più recentemente nella commedia Marry Me - Sposami. Il film è incentrato sulla megastar della musica latina Katalina "Kat" Valdez (Lopez), che sta per sposare l'amore della sua vita, il cantante Bastian (Maluma), sul palco durante il loro imminente concerto, solo per scoprire che Bastian l'ha tradita poco prima del grande evento. Così, all'inizio del concerto, sceglie tra la folla una persona a caso, Charlie Gilbert (Owen Wilson), e lo sposa spontaneamente. Il resto del film si concentra sull'improbabile legame tra Katalina e Charlie e su come le loro differenze di stile di vita li avvicinino sorprendentemente.

La trama ha tutte le carte in regola per essere un'altra commedia sentimentale di J Lo, ma gli allora recenti avvenimenti della vita personale della Lopez e la tempistica dell'uscita di Marry Me nel 2022 potrebbero indurre i fan a chiedersi se il film sia basato sulla relazione di Jennifer Lopez con il suo ex, Alex Rodriguez. Allora, lo è?

Le somiglianze tra Marry Me e la relazione di Jennifer Lopez con Alex Rodriguez

La vita di Kat Valdez è molto simile a quella di J Lo, in quanto entrambe sono latine, cantanti incredibilmente popolari e hanno avuto relazioni sentimentali di alto profilo che sono andate a rotoli pubblicamente. La Lopez, come il personaggio di Katalina, si era recentemente fidanzata prima di annullare il matrimonio. La cantante ha iniziato a frequentare l'ex giocatore di baseball degli Yankees Alex Rodriguez nel marzo 2017, per poi fidanzarsi nel settembre 2019. I due sono diventati rapidamente una delle coppie di potere in ascesa a Hollywood, mostrando pubblicamente il loro amore reciproco nei talk show, sui social media e agli eventi professionali.

Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez con Owen Wilson in una scena del film

Ma non molto tempo dopo il loro fidanzamento, nell'aprile del 2021, sono circolate sui media delle accuse secondo cui Rodriguez si sarebbe intrattenuto con un'altra donna. In mezzo a queste speculazioni, la coppia ha annunciato di volersi separare, anche se non ha attribuito la decisione ad alcuna infedeltà da parte della Rodriguez (quindi queste voci rimangono non confermate). "Abbiamo capito che siamo migliori come amici e non vediamo l'ora di rimanere tali", hanno dichiarato la Lopez e Rodriguez in un comunicato sulla loro decisione ai tempi. "Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e nei nostri progetti comuni. Ci auguriamo il meglio l'uno per l'altra e per i rispettivi figli".

In modo simile alla decisione di Kat di buttarsi in un'altra relazione dopo aver scoperto i tradimenti del suo fidanzato, appena un mese dopo la rottura con Rodriguez, J Lo ha riallacciato i rapporti con il suo ex fidanzato Ben Affleck e i due si frequentano dal luglio 2021. Bennifer è ufficialmente tornata, e gli anni 2000 sono tornati con loro, anche se la coppia sembra già essere nel bel mezzo di una crisi.

Cosa pensa Jennifer Lopez sul suo legame con Marry Me

Sebbene la trama di Marry Me - Sposami presenti delle somiglianze con la vita della Lopez, non è in alcun modo basata su di lei. A prescindere da ciò, la cantante-attrice è stata personalmente colpita dalla trama.

Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez durante una scena del film

La Lopez ha parlato con Vanity Fair dell'impatto del film, affermando: "Questo film è stato molto personale per me. Ho capito davvero questa vita. Kat Valdez è un'artista discografica. È stata famosa e nel settore per molto tempo. Ha avuto alti e bassi nella sua storia personale. Kat è forte e sicura di sé. È una donna d'affari. È un capo. Ma è anche una persona normale che si sente sola, che ha bisogno di amore e che vuole sentirsi a casa".

Quindi, anche se Marry Me non è esplicitamente basato sugli alti e bassi della vita di J Lo, il suo legame personale con il film lo renderà comunque speciale da guardare. Marry Me - Sposami torna stasera martedì 4 giugno alle ore 21,20 su Canale 5.