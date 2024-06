Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi, ma: "Tuteliamo i nostri figli"

Ci sono turbolenze all'interno del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma la coppia si è recentemente confessata come concentrata non tanto verso le proprie problematiche, quanto a porre i loro figli al primo posto.

Secondo una fonte vicina alla coppia, entrambi sono sempre stati "molto orientati alla famiglia" e stanno cercando di mantenere un fronte unito per il bene dei loro figli.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: Mettere i Figli al Primo Posto nonostante le tensioni matrimoniali

Jennifer Lopez ha partecipato alla cerimonia di laurea di Violet, figlia di Ben Affleck, dimostrando quanto sia importante per lei celebrare i successi dei figli. Nonostante tra i due ci siano tensioni e difficoltà personali. Tuttavia, la situazione attuale è stata descritta come "straziante" per Lopez.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in una scena insieme

Live Nation ha annunciato che il This Is Me... Live Tour della cantante è stato cancellato perché "si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi". Lopez ha anche rilasciato una dichiarazione ai suoi fan sul suo sito web OntheJLo, spiegato perché questa sia stata una decisione difficile da prendere: "Sono molto addolorata e devastata per avervi deluso. Per favore sappiate che non lo farei, se non lo sentissi assolutamente necessario", ha scritto Lopez. "Prometto che mi farò perdonare e che saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo così tanto. Alla prossima volta..."

La coppia, che si è sposata nel 2022, ha recentemente vissuto separata, con Lopez che risiede nella loro villa da 60 milioni di dollari a Beverly Hills e Affleck in una casa in affitto a poche miglia di distanza. Nonostante queste difficoltà, Lopez rimane concentrata sul lavoro, mentre Affleck continua con i suoi impegni cinematografici.

La loro famiglia, che include i figli di Affleck con l'ex moglie Jennifer Garner e i gemelli di Lopez con l'ex marito Marc Anthony, rimane la priorità principale, con entrambi i genitori impegnati a garantire che i loro figli ricevano tutto l'amore e il supporto di cui hanno bisogno in questo periodo complesso.