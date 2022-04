Marmaduke: Pete Davidson voce del cane Sansone nel trailer del film d'animazione Netflix

Pete Davidson doppia il mitico cane Sansone nel trailer del film d'animazione Netflix Marmaduke, in uscita il 6 maggio.

Netflix ha appena rivelato il trailer del film d'animazione Marmaduke, che vede Pete Davidson voce dell'iconico personaggio dei fumetti, l'alano Sansone.

Andrew McMeel Entertainment e Legacy Classic producono il film Marmaduke, in cui Sansone è impegnato a provare a entrare nella mostra canina di Westminster, ma sfortunatamente continua a finire nei guai. Se ciò non bastasse, il cucciolo ha concorrenza. J.K. Simmons doppia, infatti, Zeus, agguerrito rivale di Marmaduke. Nel cast vocale anche David Koechner di The Office, Jason Anthony e Shelby Young.

Mar A.Z. Dippé dirige il film con Matt Phillip Whelan. Byron Kavanaugh ha firmato la sceneggiatura del film netflix incentrato sul cagnolone creato da Brad Anderson nel 1954.

Marmaduke approderà su Netflix il 6 maggio.

