The Home: Pete Davidson nell'horror di James DeMonaco

Pete Davidson sarà il protagonista del nuovo horror del regista di The Purge James DeMonaco, The Home, prodotto da Miramax. Davidson interpreterà Max, un uomo problematico che inizia a lavorare in una casa di riposo e ben presto si rende conto che i suoi residenti e custodi nascondono sinistri segreti. Mentre indaga sull'edificio e sul suo quarto piano proibito, inizia a scoprire connessioni con il suo passato e la sua educazione come figlio adottivo.

Il Re di Staten Island: una scena del film con Pete Davidson

Bill Block e Sebastian K. Lemercier di Miramax produrranno The Home insieme a James DeMonaco e Adam Canto. che fungeranno anche da sceneggiatori del film.

"Siamo entusiasti di sostenere la brillante visione di DeMonaco", ha affermato il produttore Bill Block. "Il franchise horror di James, The Purge, ha incassato oltre 450 milioni di dollari al botteghino mondiale. Con la sua magistrale capacità di narrazione e la versatilità di Pete come attore, questo film lascerà il pubblico col fiato sospeso".

La produzione di The Home inizierà alla fine di gennaio, il film sarà l'ultima aggiunta di Miramax al loro vasto elenco di amati film horror tra cui Halloween, Scream, Hellraiser e Dracula.