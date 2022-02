Mark Wahlberg a torso nudo istruisce Tom Holland sulle pistole da massaggio: "Per i muscoli, sono il top"

Mark Wahlberg, rigorosamente a torso nudo, risolve una volta per tutte il malinteso della pistola da massaggio spiegando a Tom Holland il funzionamento in un video.

Mark Wahlberg, rigorosamente a torso nudo, sta istruendo il suo co-protagonista di Uncharted Tom Holland sull'uso delle pistole da massaggio fitness dopo un malinteso quasi mortificante da parte della star di Spider-Man.

Dopo l'inghippo di qualche giorno fa, Mark Wahlberg ha mostrato l'uso corretto della pistola da massaggio Power Plate Pulse al collega Tom Holland in un video pubblicato su Instagram:

"Signor Tom Holland, vede questo?" esclama Wahlberg nel video girato in una palestra. "Questo è uno strumento di massaggio per il recupero muscolare, nient'altro."

Durante un'intervista congiunta di Access Hollywood, Tom Holland ha confessato pubblicamente di essere convinto che Mark Wahlberg gli avesse regalato un "oggetto per il piacere personale":

"Mark è stato così gentile da darmi una pistola da massaggio dopo che ho lasciato la sua casa a Los Angeles e mi ha accompagnato al mio hotel. A quel tempo, ero confuso su che tipo di pistola da massaggio fosse questa, non avendone mai vista una prima, e pensavo servisse per l'auto-piacere."

Uncharted: Tom Holland ironizza sulla sua altezza facendo un confronto con Mark Wahlberg

Wahlberg, ambasciatore del marchio Power Plate Pulse, ha spiegato a USA TODAY la scorsa settimana la divertente incomprensione:

"Stavamo parlando di fitness e stavo spiegando l'importanza del recupero muscolare, Tom ha detto, 'Tra l'allenamento e il gioco del golf, sono sempre molto dolorante e teso.' E io, 'Ecco questo fantastico strumento.' Non ne aveva mai visto uno prima. Se sei stato in una palestra nel Regno Unito, sai che sono un po' indietro. Quindi Tom non aveva visto niente del genere e la sua mente è partita per la tangente. Poi gli ho offerto un passaggio, e lui era molto a disagio".

Ecco la funzione del video pubblicato su Instagram, che aiuterà Tom Holland a fare chiarezza una volta per tutte sull'uso della pistola per i massaggi.

Tom Holland e Mark Wahlberg approderanno nei cinema italiani il 17 Febbraio con l'avventuroso e a lungo atteso Uncharted.