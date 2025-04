Mark Wahlberg irriconoscibile con protesi e naso finto nelle foto dal set del thriller By Any Means

Mark Wahlberg e Yahya Abdul-Mateen II sfoggiano un look anni '60 per il crime thriller By Any means, attualmente in lavorazione.

Una nuova trasformazione fisica per Mark Wahlberg. L'attore è attualmente impegnato sul set di Atlanta dove sta girando By Any Means, crime thriller ambientato negli anni '60. Wahlberg appare irriconoscibile nelle prime foto dal set che hanno svelato il suo pesante trucco prostetico con tanto di naso finto.

Diretto da Elegance Bratton, By Any Means vede un famigerato killer della mafia e un giovane agente dell'FBI di colore unire le forze per indagare sugli omicidi di alcuni leader per i diritti civili nel Mississippi del 1966.

Nelle foto Mark Wahlberg indossa un completo grigio sopra una camicia color mattone con ampio collo. A completare il look anni '60 un paio di occhiali da sole da aviatore color ambra e i capelli lunghi, oltre al naso finto.

Anche il co-protagonista Yahya Abdul-Mateen II è stato avvistato sul set. Il vincitore dell'Emmy per Watchmen è stato fotografato mentre parlava al telefono, con indosso un abito grigio-blu con cravatta coordinata sopra una camicia bianca.

Tratto da una storia vera

Scritto da Sascha Penn e Theodore Witcher, By Any Means vede nel cast anche Giancarlo Esposito, Ethan Embry, Josh Lucas, David Strathairn, LisaGay Hamilton, LaChanze e Nicole Beharie.

Deadline ha riportato lo scorso ottobre che il film è basato su una storia vera, quella dell'FBI di J. Edgar Hoover che assunse sottobanco un sicario di nome Scarpa. In un primo tempo Sterling K. Brown era stato chiamato a recitare nel film, ma l'attore avrebbe rinunciato al ruolo di protagonista.

Tra i lavori di Mark Wahlberg in uscita ci sono la nuova fatica di Shane Black, Play Dirty, con Dermot Mulroney, la commedia di Peter Farrelly Balls Up con Paul Walter Hauser e The Family Plan 2, sequel dell'hit del 2023 con Michelle Monaghan.