Tom Holland credeva che Mark Wahlberg gli avesse regalato un "oggetto per il piacere personale"

Tom Holland pensava che Mark Wahlberg gli avesse regalato un "oggetto per il piacere personale" quando in realtà la star di Ted gli aveva donato una semplice pistola massaggiante.

Tom Holland è recentemente apparso insieme alla sua co-star di Uncharted, Mark Wahlberg, in un'intervista virtuale per Access Hollywood, pubblicata questo martedì, durante la quale ha ammesso di aver scambiato una pistola massaggiante per un "oggetto per il piacere personale".

Chaos Walking: Tom Holland in una scena

"Mark Wahlberg è stato così gentile da regalarmi una pistola massaggiante, ero andato a trovarlo a casa sua, a Los Angeles, e mi aveva riaccompagnato al mio hotel", ha dichiarato Holland, raccontando la storia relativa al loro primo incontro.

"Ero confuso a proposito della pistola massaggiante e sul tipo di massaggi che potesse fare, non avendone mai vista una prima di allora, e ho pensato che fosse un oggetto speciale, una di quelle cose per il piacere personale", ha detto la star di Spider-Man: No Way Home.

Spenser Confidential: Mark Wahlberg in un'immagine

"Pensavo che Mark mi stesse riportando a casa, o meglio, al mio hotel... diciamo, per motivi diversi dall'essere un semplice gentiluomo". Ha aggiunto Tom Holland, prima di scherzare: "Non ti conoscevo all'epoca... chi lo sa, è Hollywood, baby. Chi lo sa che cosa ti può succedere."