Mark Ruffalo risponde alle critiche di Martin Scorsese contro Marvel

Mark Ruffalo, interprete di Hulk nella serie di film dedicati agli Avengers, ha risposto alle critiche fatte da Martin Scorsese ai cinecomic Marvel, secondo il quale l'Universo cinematografico Marvel non può essere considerato cinema.

Mark Ruffalo, che ha lavorato con Martin Scorsese in Shutter Island nel 2010, non ha lanciato frecciatine nei confronti del regista, ma si è limitato a dare un consiglio dichiarando: "Mi piacerebbe vedere Martin Scorsese creare una realtà, una casa di produzione nazionale che non sia guidata dall'interesse economico, ma solo dalla volontà di fare arte. E che permetta ai giovani registi di lavorare. Questo è davvero il punto cruciale della questione"

Anche durante gli Hollywood Film Awards, Mark Ruffalo aveva commentato la questione sollevata da Martin Scorsese, parlando del valore dei film Marvel: "Ciò che parla davvero alla gente di questi film, penso, è il cuore e l'umanità dei personaggi, questo è ciò che rende Avengers: Endgame così potente. Questi personaggi si preoccupano e fanno i conti con il mondo che li circonda...vederli lottare e sopravvivere e talvolta persino dire addio. Questo è ciò che rende questi film cinema."

Recentemente anche Scarlett Johansson e Chris Evans hanno difeso i progetti Marvel ai quali hanno partecipato, contro le parole di Martin Scorsese e di altri famosi registi, come Francis Ford Coppola, che hanno discriminato questa tipologia di cinema.

Ci saranno altre repliche da parte dei protagonisti dell'Universo Marvel? Staremo a vedere.