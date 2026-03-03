Santo Subito: Mark Ruffalo a Roma per le riprese del thriller su Giovanni Paolo II

Nel cast del thriller diretto da Bertrand Bonello è presente anche Charlotte Rampling nei panni di una stretta confidente del Papa. Il film esplorerà il processo di canonizzazione di Papa Wojtyla

Sono iniziate a Roma le riprese di Santo subito, un nuovo thriller ambientato in Vaticano diretto da Bertrand Bonello e con protagonisti Mark Ruffalo e Charlotte Rampling.

Le riprese della pellicola si svolgeranno principalmente in Italia, data l'ambientazione in Vaticano della storia, e segue l'incredibile successo in tutto il mondo di Conclave, altro popolare thriller che però aveva al centro una fittizia elezione papale.

Papa Giovanni Paolo II appena sceso dal suo aereo

Qual è la trama del thriller Santo subito

Il film esplorerà il processo di canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, con Rampling che interpreterà la filosofa americana di origini polacche Anna-Teresa Tymieniecka, che ebbe una lunga amicizia intellettuale con il pontefice polacco, con cui intrattenne una fitta corrispondenza epistolare.

Ruffalo, invece, interpreterà padre Joseph Murolo, un sacerdote nato negli Stati Uniti convocato dal Vaticano per fungere da "avvocato del diavolo" nell'indagine sulla vita di papa Giovanni Paolo II e sul suo potenziale percorso verso la santità.

Gli altri membri del cast sono: il polacco Andrzej Chyra nel ruolo di Papa Giovanni Paolo II; Cezary Żak nel ruolo di Stanisław Dziwisz, segretario personale e stretto collaboratore del pontefice; Marisa Borini nel ruolo di Sofia Murolo, madre di Giuseppe; il francese Adam Bessa nel ruolo di Ali Agça, che tentò di assassinare il Papa; e Anton Lesser nel ruolo di padre Mattew, amico di Giuseppe.

Task. Mark Ruffalo in una scena

Quanto dureranno le riprese in Italia

Sono previste dieci settimane di riprese in Italia, principalmente tra Roma e Matera, e in Polonia (nelle città di Varsavia e Szczawnica).

Scritto in collaborazione con Thomas Bidegain, sceneggiatore candidato all'Oscar per Emilia Perez, Santo Subito! è ambientato dopo la morte del pontefice, avvenuta il 2 aprile 2005. Il thriller segue Murolo mentre intervista confidenti e testimoni, navigando in un "labirinto morale" che alla fine mette alla prova la sua stessa fede.

Il film è una co-produzione europea, essendo prodotto dalle società Mandarin & Compagnie (Francia), Indiana Production (Italia), Madants (Polonia) e Playtime (Belgio), in associazione con PiperFilm (Italia).