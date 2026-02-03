Mark Ruffalo licenziato dalla Marvel? L'interprete di Hulk chiarisce la situazione

Nelle ultime settimane era apparsa online la notizia che la Disney avesse deciso di rimuovere l'attore dai prossimi progetti del MCU a causa di alcune dichiarazioni.

Nelle ultime settimane si era diffusa online la notizia del possibile licenziamento dell'attore Mark Ruffalo da parte della Disney.

L'interprete di Hulk nel MCU ha quindi risposto alle notizie che erano state pubblicate, rivelando che non c'è nulla di fondato.

La reazione di Ruffalo alle notizie apparse online

Durante la promozione del thriller Crime 101 - La strada del crimine, in cui recita anche accanto a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ha risposto a una domanda riguardante la reazione della Disney dopo le sue critiche al presidente Donald Trump e all'attuale amministrazione. Alcune testate online avevano infatti scritto che le sue parole sembravano avergli fatto perdere il ruolo di Bruce Banner nel MCU.

Avengers: Endgame, una scena con Mark Rufflo

Mark ha ora chiarito la situazione dichiarando: "Non che io sappia. Le persone continuano a dirmi: 'Sei stato licenziato?'. Io rispondo che non so nulla".

Ruffalo ha quindi rassicurato i fan del Marvel Cinematic Universe sottolineando: "Sì, ci sarò fino a quando mi vorranno. Ma ho un buon rapporto con loro. Chi lo sa? Ci potrebbero essere delle cose su cui sto già lavorando. Sono in giro, lasciatemi dire questo".

Hemsworth, suo collega nel MCU con la parte di Thor, ha voluto aggiungere la sua opione: "Sarebbe una follia. Non ha alcun senso".

Il ritorno di Hulk nel MCU

Bruce Banner, secondo le notizie legate ai progetti Marvel, dovrebbe essere uno dei personaggi coinvolti in Spider-Man: Brand New Day, in arrivo questa estate. Nel film, oltre al protagonista Tom Holland e a Zendaya, hanno recitato anche Jon Bernthal che riprende la parte di Frank Castle/Punisher, Michael Mando nei panni di Mac Gargan/Scorpion, Marvin Jones III nel ruolo di Lonnie Lincoln/Tombstone.

Tra le new entries nel cast c'è quello di Sadie Sink e, per ora, la Marvel non hanno svelato il ruolo che è stato affidato alla star di Stranger Things, scatenando le teorie dei fan.