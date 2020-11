Mark Ruffalo, orgoglio italiano: "Jill Biden è la prima italoamericana alla Casa Bianca"

Mark Ruffalo è orgoglioso delle sue origini italiane e su Twitter ha sottolineato l'entusiasmo per l'arrivo di Jill Biden, moglie del neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e prima First Lady italoamericana alla Casa Bianca.

Una foto di Jill Biden

"Oggi è una giornata storica per gli immigranti che sono arrivati in questo Paese." - ha scritto Mark Ruffalo su Twitter - "Jill Biden sarà la prima italoamericana che vivrà nella Casa Bianca. Sognatori, tenetevi pronti, voi siete i prossimi" - ha concluso riferendosi agli italoamericani che sognano ruoli di prestigio, magari nella politica a stelle e strisce.

In effetti Jill Biden è di origini italiane - il cognome originario della famiglia è Giacoppo - così come l'attore che interpreta Hulk nei film del Marvel Cinematic Universe. Suo padre è di origini italiane così come sua nonna materna. "Sono cresciuto in una famiglia molto italiana." - disse qualche anno fa al Festival di Giffoni - "Da piccolo vedevo mia nonna cucinare e ho imparato da lei. Cucino per i miei cari, faccio le polpette, gli spaghetti, la parmigiana, il ragù di tre giorni. Cucinare per una ragazza è un ottimo modo per conquistarla."

Nella stessa occasione Ruffalo parlò anche degli indimenticati attori del nostro cinema: "Marcello Mastroianni è un mio eroe perché è stato in grado di incarnare ogni manifestazione della natura umana"

Mark Ruffalo e altre star hanno commentato la vittoria di Joe Biden con toni a dir poco entusiastici e rispondendo per le rime a Donald Trump che accusava i democratici di brogli elettorali.