Jill Biden, le origini italiane della moglie di Joe Biden

Jill Biden, moglie di Joe Biden e nuova First Lady della Casa Bianca ha origini italiane, più precisamente siciliane: ecco quale era il cognome italiano originario della famiglia e come ha conosciuto il Presidente.

Jill Biden è la prima first lady ad avere origini italiane: il nonno paterno della moglie di Joe Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti era nato nel 1898 a Gesso, un paesino di cinquecento abitanti in provincia di Messina.

Una foto di Jill Biden

Jill Tracy Jacobs è nata il 3 giugno del 1951 nel New Jersey ma la sua infanzia l'ha trascorsa in Pennsylvania, lo stato che con i suoi voti ha dato a Joe Biden la possibilità di essere il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Jill Biden nasce Jill Jacobs, il cognome originario della famiglia era Giacoppo, quello del nonno paterno Gaetano Giacoppo, originario di Gesso che arrivato negli Stati Uniti decise di cambiare il cognome in Jacobs per evitare le storpiature di pronuncia dei suoi nuovi concittadini. L'arrivo di una First Lady di origini italiane alla Casa Bianca ha scatenato l'orgoglio degli italiani sui social, a questi si è unito Mark Ruffalo, l'attore di origine italiane ha scritto su Twitter che la prima First Lady di origine italiana rappresenta un momento storico "per gli immigranti che sono venuti in questo paese".

Jill Biden ha frequentato la Upper Moreland High School e subito dopo il Brandywine Junior College in Pennsylvania dove si iscrive per seguire dei corsi sul merchandising di moda. A 19 anni ha sposato Bill Stevenson, un ex giocatore di football del college, col il quale ha aperto lo Stone Balloon, un locale dove hanno suonato numerosi artisti.

Il matrimonio con Bill naufraga presto anche se la separazione civile arriva nel maggio del 1975. Due mesi prima Jill conosce il senatore Joe Biden, complice il fratello di lui che aveva organizzato un appuntamento al buio. "Come hai avuto questo numero?" sono le prime parole che dice al senatore quando la chiama per la prima volta. In un'intervista a Vogue ha raccontato: "Uscivo con ragazzi in jeans e maglietta, lui si è presentato alla porta con una giacca sportiva e i mocassini e ho pensato: Dio, non funzionerà mai", ma le cose andarono diversamente "siamo andati al cinema a Philadelphia e ci siamo davvero piaciuti". La First Lady ha racconto che Biden le ha chiesto la mano per ben cinque volte "non potevo permettere che i suoi figli perdessero un'altra madre. Quindi dovevo essere sicura al 100%".

Jill Biden e Joe Biden si sono sposati il 17 giugno 1977 nella Cappella del Palazzo delle Nazioni Unite a New York. Jill è la seconda moglie del Presidente americano. Neilia Hunter, la prima moglie di Joe Biden, è morta in un incidente automobilistico nel 1972 e nello stesso incidente ha perso la vita anche la Naomi Christina, la figlia di soli tredici mesi della coppia. Jill da questo momento viene chiamata da tutti Dr Jill per rispetto alla prima signora Biden.

Durante la convention del Partito Democratico è intervenuta da remoto dicendo "Se la nazione verrà affidata a Joe, lui farà per le famiglie americane ciò che ha fatto per la nostra", sottolineando come il marito abbia rimesso insieme i cocci di una famiglia distrutta. A proposito di sua moglie Biden ha detto: "Per tutti voi là fuori, pensate al vostro insegnante preferito che vi ha dato la fiducia necessaria per credere in voi stessi. Questo è il tipo di first lady che Jill Biden sarà".