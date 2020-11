Joe Biden è Presidente degli USA: da Donald Trump a Mark Ruffalo le reazioni delle star

Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti e sono migliaia i post e le reazioni delle star di Hollywood che stanno festeggiando sui social la vittoria del candidato democratico, da Mark Ruffalo, Stephen King e Allison Janney. Fra i tanti post di spicca quello di Donald Trump, il presidente uscente convinto ancora di aver vinto le elezioni.

Gli Stati Uniti hanno un nuovo Presidente: dopo quattro lunghi anni finisce l'era di Donald Trump, mandato a casa dagli elettori che gli hanno preferito il candidato democratico Joe Biden. Oggi pomeriggio (in mattinata negli Stati Uniti) la Pennsylvania ha dato a Biden il numero sufficiente di delegati per potersi proclamare Presidente. La vittoria democratica è stata accolta in maniera trionfale sui social da tutto il mondo di Hollywood che si era schierato apertamente a favore di Joe Biden e contro la riconferma di Donald Trump.

Jon Biden su Twitter ha ringraziato il popolo americano scrivendo: "America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no".

Di tenore opposto il twett che aveva scritto poco prima Donald Trump :"HO VINTO L'ELEZIONE, CON LARGO MARGINE!" (post sul quale Twitter ha avuto da obiettare, come si vede)

Tra coloro che si è congratulata con Il presidente e la sua Vice Presidente c'è Allison Janney, tra le protagoniste di West Wing incentrato sulla vita quotidiana dello staff del Presidente democratico Josiah "Jed" Bartle.

Barbra Streisand dopo le congratulazioni al neo Presidente scrive: "L'onestà e l'integrità hanno vinto!"

Mark Ruffalo ha dedicato la vittoria a Katie Hobbs, Segretario di Stato dell'Arizona che aveva alzato la voce contro chi protestava contro la legittimità del voto. Come hashtag ha usato l'acronimo dello slogan dei repubblicani MAGA (Make America Great Again).

Debra Messing, protagonista della serie Will & Grace, replica al tweet dell'ex Presidente che si proclamava vincitore riportandolo alla realtà sulla sua mancata riconferma.

L'attore e regista Jon Favreau in un post ha sottolineato come Trump sia stato uno dei pochi presidenti in carica a non essere confermato: "dopo trenta anni sei il primo Presidente ad aver avuto un solo mandato e l'unico a essere stato sconfitto per due volte dal voto popolare. Congratulazioni per aver fatto la storia".

George Takei, il Sulu di Star Trek, sta per stappare una buona bottiglia di champagne.

Anche Stephen King manifesta entusiasmo e dopo aver "licenziato" idealmente Donald Trump, in un altro tweet ha scritto che questa è la giornata più bella della sua vita. Il rapporto tra l'ex-Presidente e lo scrittore era sempre stato piuttosto teso, tanto che Trump aveva bloccato King su Twitter.