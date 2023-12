Mark Ruffalo: 'Channing Tatum mi ha chiesto di schiaffeggiarlo. Joaquin Phoenix è il coinquilino ideale'

Durante lo show Hot Ones, Mark Ruffalo ha raccontato due divertenti aneddoti sui colleghi Channing Tatum e Joaquin Phoenix avvenuti durante le riprese rispettivamente di Foxcatcher - Una storia americana e Reservation Road.

Prima l'attore di Povere Creature! ha raccontato di quando Tatum gli ha chiesto di prenderlo a schiaffi sul set di Foxcatcher - Una storia americana del 2014. Ruffalo ha aggiunto che "È stato facile farlo perché mi ha picchiato così tante volte", dato che per il film i due attori hanno trascorso circa quattro mesi a lottare insieme.

"Tatum pesava 10 chili in più di me, quindi quando è arrivato il momento di prenderlo a schiaffi, ho detto: 'Vengo dall'Alabama e gliele ho suonate di brutto" ha detto l'attore.

Il film diretto da Bennett Miller esplora la vera storia del ricco ereditiere John du Pont, che nel 1996 uccise il lottatore olimpico statunitense Dave Schultz. Tatum e Ruffalo interpretano rispettivamente i fratelli Mark e David Schultz, mentre Steve Carell interpreta John du Pont.

Foxcatcher ha ottenuto cinque nomination agli Oscar, tra cui Carell per il miglior attore protagonista, Ruffalo per il miglior attore non protagonista, e Miller per la miglior regia.

Compagno di stanza con Joaquin Phoenix

Nel corso dell'intervista l'attore interprete di Hulk ha raccontato com'è stato essere coinquilino di Joaquin Phoenix durante le riprese di Reservation Road del 2007. "È un ottimo cuoco e mi ha avvicinato alla cucina vegana, cucinava sempre ed era un ottimo coinquilino. È una di quelle persone che quando esce ti manda un messaggio per chiederti se ti serve qualcosa. La casa era pulita, tutti i piatti lavati, e ha un grande senso dell'umorismo", ha rivelato Ruffalo.

Mark Ruffalo è protagonista del recente film di di Yorgos Lanthimos, Povere Creature!, vincitore del Leone d'oro.