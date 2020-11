Mark Ruffalo e Catherine Keener nel cast di The Adam Project

I nuovi arrivi nel cast di The Adam Project, il nuovo film sci-fi con star Ryan Reynolds, sono Mark Ruffalo e Catherine Keener.

Mark Ruffalo affiancherà Ryan Reynolds nel film The Adam Project e nel cast del progetto, di cui sono iniziate le riprese a Vancouver, ci sarà anche Catherine Keener.

I nuovi arrivi vanno quindi a completare un gruppo di interpreti già stellare che porterà in vita il progetto che viene descritto come un'avventura sci-fi.

The Adam Project racconterà la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere l'aiuto di se stesso quando aveva tredici anni, parte affidata a Walker Scobell, con l'obiettivo di trovare il padre e poter salvare il futuro.

Mark Ruffalo avrà il ruolo del padre, un brillante fisico che nella storia ha la stessa età del protagonista che ha compiuto il viaggio nel tempo. Catherine Keener sarà invece la villain della storia, ovvero una donna che gli ha rubato una tecnologia potente e che ha come braccio destro il personaggio interpretato da Alex Mallari Jr.

Il cast è completato da Jennifer Garner.

Alla regia di The Adam Project c'è Shawn Levy, produttore tramite la sua 21 Laps in collaborazione con Maximum Effort di proprietà di Reynolds, Skydance e Netflix.