Mark Hamill e il personaggio più malvagio della sua carriera in La lunga marcia: "Non mi avete mai visto così"

Mark Hamill è diventato famoso grazie alla sua interpretazione dell'eroico Luke Skywalker in Star Wars, ma il suo ultimo ruolo porterà l'attore all'estremo opposto nei panni infatti del cattivo in La lunga marcia, nuovo film horror distopico basato su un racconto di Stephen King che uscirà nelle sale il 12 settembre.

Hamill era presente al San Diego Comic-Con per promuovere il film e qui ha parlato della natura oscura del suo "personaggio sadico", chiamato Maggiore nella storia. Anche se Hamill ha dato la voce al Joker in molti progetti DC, è convinto comunque che interpretare Maggiore sia stato molto più oscuro a modo suo, e questo è proprio ciò che ha attirato la sua attenzione verso il ruolo.

"Beh, è amorale", ha commentato Hamill. "Voglio dire, per poter fare quello che fa lui, deve essere una specie di sociopatico. Non c'è una vera e propria storia dietro di lui, ma si capisce che è una persona davvero tormentata, sadica e tutte quelle cose terribili. Sapete, è diverso da qualsiasi cosa io abbia mai fatto prima e questo è ciò che mi piace".

Mark Hamill e l'altro adattamento di Stephen King a cui ha preso parte

Quello ne La lunga marcia potrebbe essere il ruolo più oscuro interpretato finora da Hamill, ma stranamente non è l'unico suo nuovo film tratto da un racconto di Stephen King. Recentemente ha recitato in The Life of Chuck, film di Mike Flanagan ispirato a uno dei racconti di King.

Quest'ultimo, tuttavia, non è tratto da uno dei romanzi horror di King, poiché The Life of Chuck è più un dramma riflessivo, completamente diverso da La lunga marcia. Hamill ha anche sottolineato come il suo personaggio in quel film è "lontano anni luce da quello che interpreto in La lunga marcia". The Life of Chuck, con Tom Hiddleston protagonista, arriverà nelle sale italiane il 18 settembre 2025.

La lunga marcia, la storia del romanzo e il cast del film

La lunga marcia: Cooper Hoffman e gli altri concorrenti in una scena del film

Il romanzo originale è stato pubblicato nel 1979 da King con lo pseudonimo di Richard Bachman. Nella storia, gli Stati Uniti sono immaginati in modo distopico, governati da un regime totalitario. Sotto la supervisione del Maggiore (Hamill), un gruppo di giovani uomini partecipa a una gara podistica annuale in cui sono costretti a mantenere una velocità di almeno tre miglia all'ora, pena l'esecuzione. La marcia continua fino a quando rimane in piedi un solo uomo.

Cooper Hoffman interpreta il protagonista Raymond Garraty. Con lui nel cast David Jonsson veste i panni di Peter McVries, mentre l'icona di Star Wars Mark Hamill interpreta il sinistro Maggiore, estensione del governo totalitario che controlla l'America nonché organizzatore della marcia. Nel cast anche Ben Wang, Charlie Plummer, Tut Nyuot, Garrett Wareing, Joshua Odjick, Jordan Gonzalez e Roman Griffin Davis, nei panni dei concorrenti della terrificante sfida.