Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo L’Isola dei Famosi: il corpo ha ceduto al rientro

Da 221 a 194 chili in meno di due mesi: la permanenza sull'Isola ha avuto un impatto significativo sul fisico del concorrente. Il ritorno in Italia è stato segnato da un passaggio in ospedale.

Mercoledì 2 luglio si è conclusa l'edizione de L'Isola dei Famosi con la vittoria di Cristina Plevani. Sul podio, insieme a lei, anche Mario Adinolfi e Jey Lillo. Proprio Adinolfi, tra i protagonisti più discussi di questa stagione, è stato ricoverato in ospedale al rientro dall'Honduras. Nessuna emergenza, ma un episodio che ha comunque attirato l'attenzione del pubblico.

Il percorso di Mario Adinolfi: quasi 30 chili in meno

Il giornalista, durante la sua permanenza a Cayo Cochinos, ha affrontato un significativo dimagrimento: in totale ha perso più di trenta chili. Arrivato in Honduras con un peso di 221 chili, nelle ultime puntate risultava già sceso sotto i duecento chili. Una trasformazione visibile, che ha avuto un impatto anche sulla sua partecipazione alle attività dell'isola e aveva consentito a Cristina Plevani, vincitrice del programma, di rinunciare al suo ruolo di ancella.

Intervistato da Repubblica, Adinolfi ha raccontato: "Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c'è stata una fase pre-Isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull'Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27. È come essermi tolto da dosso quattro casse d'acqua di quelle che si comprano al supermercato".

Mario Adinolfi

Il ricovero al rientro: "Un bello spavento"

Un cambiamento drastico che, una volta rientrato a Roma, ha avuto qualche conseguenza. È stato lo stesso Adinolfi a condividere la notizia del ricovero sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto dal letto d'ospedale. Nella caption, però, ha subito rassicurato tutti.

"Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare". Nessun allarme, dunque. Solo un necessario stop dopo un'esperienza intensa sia fisicamente che mentalmente.