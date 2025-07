L'Isola dei Famosi: Cristina Plevani spera in un futuro da opinionista: “Sono str*nza perché diretta”

In una lunga intervista post-vittoria, la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025 svela emozioni, riflessioni, sogni e delusioni. Con il desiderio, neanche troppo velato, di un ruolo da opinionista in TV.

A venticinque anni dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani torna a trionfare nel mondo dei reality vincendo l'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi. In un'intervista a Fanpage.it, la vincitrice ha raccontato com'è stato il ritorno alla vita reale dopo due mesi di isolamento, confidando sogni, paure e desideri per il futuro.

"Mi sono sempre mostrata per quella che sono. Non ho mai avuto filtri. Sono stron.a perché diretta", ha dichiarato senza mezzi termini, rivendicando la sua autenticità come chiave del successo. L'ex naufraga è la prima concorrente nella storia a vincere i due reality.

Tornata a Iseo, dove lavora come istruttrice in piscina, Cristina spera che questa esperienza possa aprirle nuove porte nel mondo dello spettacolo: "Sono aperta a tutto. È così peccaminoso che qualcuno mi chiami per fare l'opinionista?"

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi

Il ritorno a casa e la riscoperta della normalità

Appena tornata in Italia, Cristina ha fatto fatica a ritrovare il ritmo: "La prima notte avrò dormito due o tre ore. Sono andata a camminare e a fare colazione in paese. Mi mancava questa routine". A casa l'attendevano amici e una festa a sorpresa: "Non è stato facile, ero abituata al silenzio dell'Isola. Ho dovuto parlare con tante persone e rispondere a mille domande", ha raccontato al portale.

Il rapporto con i social

Dopo due mesi lontana dalla tecnologia, ha riacceso il telefono solo nel pomeriggio del 4 luglio: "Mi sono trovata mille messaggi e chiamate. Ho dato una sbirciata ai video sul mio profilo Instagram, ma non sono una che passa i pomeriggi a guardare i contenuti".

Un successo senza strategie

Nonostante la storica 'doppietta', Cristina rifiuta l'etichetta di stratega: "Non mi sento furba. L'Isola è un gioco dove ne arriva uno solo. Non ci possono essere amicizie, ma i legami sinceri possono nascere. Con Mario Adinolfi, ad esempio, abbiamo vissuto le stesse privazioni, ci siamo confidati. Sono felice di aver condiviso il finale con lui".

Un "secondo treno" a 53 anni

L'esperienza all'Isola è stata per Cristina un'opportunità irripetibile: "A 53 anni non potevo dire di no. Non ho un lavoro stabile: niente contributi, ferie o malattie. Questo era un treno che dovevo prendere. Magari è un Intercity, magari un regionale. Vediamo dove mi porta".

Nonostante ciò, Cristina resta con i piedi per terra: "Se non succede niente, torno alla mia vita. Va bene lo stesso". A chi come Dino Giarrusso ha detto che in 25 anni "non ha fatto nulla", Cristina replica senza rancore: "Non mi interessa. Le persone che frequento mi chiedono che persona sono, non che lavoro faccio. Lui giudica perché ho fatto un reality... ma anche lui si è abbassato a farlo, quindi che senso ha?".

Cristina ha vinto 100mila euro, la metà come per regolamento, l'ha devoluta in beneficenza: "Non sono una che butta via i soldi. Oggi non mi manca nulla, li metto da parte per qualsiasi evenienza", ha spiegato con lucidità. Infine ha raccontato che la parte è dura è stata la convivenza: "La cosa più difficile è stata convivere con persone sconosciute. Io sono una solitaria, avevo bisogno di stare da sola".