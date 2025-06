L'Isola dei Famosi, Cristina Plevani contro Mario Adinolfi: “Non sono la tua ancella”

Nell'ultimo daytime settimanale dell'Isola dei Famosi andato in onda oggi sabato 21 giugno, Cristina Plevani ha ufficialmente annunciato di voler interrompere il suo ruolo di ancella di Mario Adinolfi. Dopo settimane di collaborazione, l'ex vincitrice del Grande Fratello ha deciso di voltare pagina, decisione maturata dopo l'ultima diretta del programma di Veronica Gentili.

Cristina Plevani dice basta: "Ora te lo pulisci da solo il cocco"

Durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha finalmente preso parte alle prove ricompensa. Il motivo? Il suo peso è sceso sotto la soglia dei 200 kg, passando da 221 a 199,3 kg. Un traguardo personale importante che ha però innescato anche una svolta nel rapporto con Cristina Plevani.

L'ex gieffina, che finora lo aveva sempre aiutato nelle attività quotidiane, ha deciso di smettere: "Quando c'è il cocco te lo do in mano, te lo vai a pulire. Non sei capace? Impari, ora le cose le puoi fare, se no mi dicono che sono la tua serva, quindi basta"

Cristina Plevani

"Non sono il burattino di nessuno": lo sfogo in confessionale

In confessionale, Cristina ha confermato con fermezza la sua decisione, mantenendo il tono ironico che la contraddistingue: "Io la butto sul ridere, ma proprio ridendo dico le cose, io di fili sul mio corpo non ne ho. Gli do una mano, eh, ma visto che ha fatto le 'Mario Olimpiadi' ha dimostrato di poter fare le cose da solo." La naufraga ha sottolineato l'importanza di trattare Adinolfi come qualsiasi altro concorrente: "È un naufrago? Trattiamolo quindi come tutti gli altri."

La reazione di Mario: "Sono sottomesso alle donne da sempre"

Di fronte alla determinazione di Cristina, Mario Adinolfi ha provato a sdrammatizzare, pur mostrando un certo disappunto: "Io in realtà sono sottomesso alle donne da sempre. E quindi quando Cristina ha iniziato a comandarmi mi sono scattati quei riflessi incondizionati che mi fanno semplicemente obbedire." Ma Cristina non ha mollato la presa: "Sei dimagrito, sei in agio a camminare, il tuo cocco te lo prendi, te lo sciacqui e fai con noi la fila per mangiare."

Anche Teresanna Pugliese, in confessionale, ha espresso ammirazione per la presa di posizione della compagna d'avventura: "Brava Cristina, mi piace, piace questo suo atteggiamento predominante." Cristina ha poi concluso, tagliando corto con decisione: "Ancella e burattino neanche morta, alcune cose le puoi fare e spero che tua moglie mi dica 'brava'."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jasmin Salvati apre il suo primo cocco.