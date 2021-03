Marilyn Manson come Johnny Depp: Alice Cooper difende le due star dalle accuse di violenze

Alice Cooper ha commentato le accuse di abusi mosse contro Marilyn Manson, paragonando la situazione agli scandali che hanno coinvolto il suo collega di band Johnny Depp.

Johnny Depp ed Alice Cooper al Lucca Summer Festival 2018

Alice Cooper, icona del rock, è amico di Johnny Depp da molti anni e conosce anche Marilyn Manson visto che nel 20213 i due hanno fatto un tour insieme. Durante una recente intervista a NME, a Cooper è stata chiesta un'opinione sulle accuse contro Manson e lui si è dichiarato sorpreso:

"È strano sentire queste cose su Marilyn Manson, Quando siamo andati in tour insieme, andavamo molto d'accordo. Non ho mai notato quella vena in lui, se c'è. Credo sempre nella parola, eppure le accuse sono accuse".

Alice Cooper ha quindi paragonato la situazione di Manson a quella di Johnny Depp, suo collega negli Hollywood Vampires, anche lui accusato dall'ex moglie Amber Heard di violenze domestiche:

"Prima di tutto, ecco un ottimo esempio: Johnny Depp. Johnny Depp e io siamo migliori amici. Non l'ho mai visto alzare un dito contro nessuno. È una delle persone più gentili che conosca. E tutte le sue ex fidanzate e mogli dicono la stessa cosa. Quindi è davvero difficile credere che all'improvviso si trasformi in questo mostro. E conosco il ragazzo, sono stato con lui in tour tutto il tempo. È una delle persone più gentili e innocue che abbia mai incontrato. Però non conosco Marilyn così come conosco Johnny. Quindi quello che succede in camera da letto è un mistero per me per quello che sta succedendo a Marilyn".

Johnny Depp a Lucca con gli Hollwyood Vampires, un pirata col rock nel DNA

Le accuse a cui Alice Cooper fa riferimento sono quelle mosse dall'attrice Evan Rachel Wood, che ha accusato l'ex fidanzato Marilyn Manson di avere abusato di lei per anni. Manson ha respinto le accuse, ma altre donne hanno fatto sentire la loro voce unendosi alle accuse e dando sostegno alla Wood.

