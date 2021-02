Evan Rachel Wood svela: "Marilyn Manson mi insultava perché sono ebrea"

L'ex compagna di Marilyn Manson, Evan Rachel Wood, continua a far trapelare ulteriori dettagli sugli abusi subiti: il cantante la insultava chiamandola ebrea in modo dispregiativo, con chiari riferimenti nazisti.

Evan Rachel Wood, l'ex compagna di Marilyn Manson, sta condividendo ulteriori dettagli sugli abusi che dice di aver subito nel periodo della sua relazione con il cantante: secondo le recenti rivelazioni, lui la insultava chiamandola ebrea con toni dispregiativi e filonazisti.

Westworld: Evan Rachel Wood in una scena dell'episodio Akane No Mai

Pochi giorni fa, Evan Rachel Wood ha condiviso sui social un post attraverso il quale accusa Marilyn Manson di aver abusato di lei per anni.

Nelle Stories di Instagram, Evan Rachel Wood ha da poco affermato che oltre agli abusi emotivi e sessuali, Marilyn Manson la insultava spesso a causa delle sue origini ebraiche.

"Sono stato chiamata 'ebrea' in modo dispregiativo", ha scritto Wood in una delle sue Stories di Instagram. "Lui disegnava svastiche sul mio comodino quando era arrabbiato con me."

"Ho sentito la parola 'n' più e più volte", ha continuato. "Ci si aspettava che tutti intorno a lui ridessero e si unissero al suo scherzo. Se non lo facevi o (Dio non voglia) ti chiamavi fuori, venivi subito deriso e subivi ulteriori abusi".

Wood ha detto del periodo in cui stava con Manson: "Non ho mai provato tanta paura quanto in quel periodo della mia vita. Ho pensato che sarei morta. Mia madre è ebrea e io sono cresciuta seguendo gli insegnamenti religiosi", ha continuato Wood in un'altra Stories. "Poiché si era convertita e non era di discendenza ebraica, lui diceva cose come, 'così va meglio' perché non ero 'ebrea di sangue'".

L'attrice di Westworld ha condiviso una foto di due dei tatuaggi di Manson, dimostrando che in realtà quel teschio e le ossa incrociate, siano svastiche o comunque simboli di ispirazione nazista.

"Non aveva questi tatuaggi quando abbiamo iniziato a frequentarci", ha spiegato l'attrice.

Marilyn Manson, l'ex pornostar Jenna Jameson svela: "Fantasticava di bruciarmi viva"

Wood ha continuato a dire che l'abuso non faceva parte di un gioco di "sesso perverso". "Brian e io (il vero nome di Marilyn Manson è Brian Warner, NdR) non abbiamo mai avuto una relazione 'BDSM'", ha chiarito l'attrice. "Non abbiamo nemmeno fatto sesso 'perverso'. Non abbiamo mai avuto rapporti sessuali mentre mi torturava, non ha abusato di me prima o dopo il sesso."

Manson non ha risposto alla richiesta di commento di PEOPLE venerdì, ma in precedenza ha sostenuto che le accuse contro di lui erano "orribili distorsioni della realtà".