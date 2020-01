Maria Grazia Cucinotta difende Amadeus: "A casa faccio un passo indietro anche io"

Maria Grazia Cucinotta ha preso le difese di Amadeus, che condurrà Sanremo 2020 trascinandosi il peso delle polemiche degli ultimi giorni, quelle seguite alle dichiarazioni fatte in conferenza stampa e giudicate fortemente sessiste, oltre che imbarazzanti.

"A Sanremo si polemizza su tutto" - minimizza Maria Grazia Cucinotta parlando delle polemiche che hanno rovinato l'attesa per il Festival di Sanremo 2020 - "Io credo che Amadeus sia un professionista pazzesco. È vero che facciamo un lavoro dove stiamo quasi sempre indietro, è una questione di rispetto verso la persona per evitare di diventare entrambi ingombranti." Attrice e produttrice, ma a casa è moglie e mamma, spiega lei: "Dico sempre che a casa mia sto un passo indietro per evitare di schiacciare tutti con la mia presenza. A casa sono la moglie di Giulio Violati e la "mamma pizza" di Giulia, mi chiama così perché durante i weekend faccio sempre la pizza. Questo però non mi fa sentire meno donna o meno importante" - sottolinea Cucinotta - "Ho avuto il piacere di lavorare con Amadeus ed è una persona talmente educata e carina che ritrovarsi in tutte queste polemiche è superfluo."

Detto questo, Maria Grazia Cucinotta si candida apertamente per un'apparizione a Sanremo 2020, e se non sarà invitata vedrà comunque il Festival da casa. Considerato che diversi ospiti dati per certi all'inizio, tra cui Monica Bellucci, hanno dato forfait proprio dopo le polemiche, con una sua apparizione last minute sarebbe di grande aiuto ad Amadeus.

Nei giorni scorsi Amadeus ha fatto delle dichiarazioni infelici su Francesca Sofia Novello, ed è stato criticato da numerosi personaggi dello spettacolo, da Heather Parisi a Michelle Hunziker, da Selvaggia Lucarelli.

Su altri fronti, anche Maria Grazia Cucinotta si è ritrovata al centro delle polemiche per la sua apparizione nello spot di acqua Uliveto: molti infatti hanno trovato che l'attrice avesse un aspetto strano e non fosse riconoscibile, paventando interventi di chirurgia estetica riusciti male. Lei però, si è difesa dalle critiche accostando i giudizi più cattivi alla violenza sulle donne.