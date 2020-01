Francesca Sofia Novello, chi è la modella che sarà al Festival di Sanremo?

Classe 1994 e originaria di Arese, in Lombardia, Francesca Sofia Novello, è la bella modella che con il suo fascino e le sue curve ha conquistato uno che di curve se ne intende, il campione del Moto GP Valentino Rossi e adesso affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020: scopriamo cosa c'è da sapere sulla modella e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Vita Privata

Nata sotto il segno della Bilancia nell'ottobre del 1994 ha studiato allo scientifico con indirizzo linguistico di Arese. Francesca Sofia Novello è amatissima dal pubblico dei social. Il suo profilo Instagram conta al momento 274mila follow, destinati ad aumentare dopo le serate sanremesi. Molto riservata è arrivata agli onori della cronaca anche grazie alla sua relazione con il campione di motociclismo Valentino Rossi. I due si sarebbero incontrati quattro anni fa durante il Gran premio di Monza, Valentina era una delle ragazze "che proteggono i piloti dal sole e dalla pioggia prima della partenza. La coppia preferisce mantenersi lontano dai riflettori del gossip anche se sui rispettivi social condividono foto e video che mostrano il loro grande affiatamento.

Carriera

Poco più di dieci anni fa Francesca inizia a farsi spazio nel mondo della moda grazie alla sua bellezza e alle sue misure (92-60-92). Noti e affermati brand, tra cui Guess, della lingerie le chiedono di indossare i lori capi. Famosissima è diventa la foto della copertina che le dedicò Fashion File e che Francesca condivise su Instagram per la gioia dei suoi Follower. In essa Francesca indossava un impermeabile aperto e un paio di mutandine di pizzo trasparenti, ma dobbiamo dire che le foto della modella anche se stuzzicanti non sono mai volgari.

Festival di Sanremo 2020

Francesca Novello è una delle 11 co-conduttrici che affiancherà Amadeus nella settantesima edizione del Festival di Sanremo dal quattro all'otto ottobre. Purtroppo la bella aresina non si è potuta godere appieno questo momento tanto atteso e che può rappresentare un punto di svolta nella sua carriera. Amadeus presentandola alla stampa ha detto tra l'altro "Questa ragazza molto bella, sappiamo essere la fidanzata di un grande, Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro". La frase del direttore artistico ha scatenato immediate polemiche spegnendo la luce dei riflettori sulla povera Francesca che saggiamente ha preferito non intervenire nella discussione.

