Bo Derek, Harvey Keitel e Dolph Lundgren oggi e domani a Roma per Il cinema incontra l'arte

Oggi 25 giugno e domani, 26 giugno, a Roma si tiene FILMING ITALY: IL CINEMA INCONTRA L'ARTE, evento ospitato nelle location storiche del Pantheon e dell'Ara Pacis che porterà a Roma le star Bo Derek, Ioan Gruffudd, Maria Grazia Cucinotta, Dolph Lundgren, Harvey Keitel e Carla Gugino.

Una due giorni per riflettere sul connubio tra cinema e le altre arti organizzato da Associazione Agnus Dei di Tiziana Rocca in collaborazione con la Direzione Musei Statali della Città di Roma diretta dalla Dott.ssa Mariastella Margozzi e la direttrice del Pantheon l'arch. Gabriella Musto, fa interagire i personaggi del piccolo e grande schermo con l'arte e i beni culturali, artistici e archeologici.

"Sono convinta che se l'arte ispira il cinema, anche il cinema si espone verso l'arte. E così apriremo le porte di due dei siti storici e museali più rappresentativi di Roma, il Pantheon e l'Ara Pacis, per un evento assolutamente inedito e unico nel suo genere, in cui il pubblico avrà per la prima volta l'occasione di partecipare a dibattiti con esperti di cinema, star internazionali e italiane, all'interno di monumenti mozzafiato", dichiara Tiziana Rocca, General Director del Filming Italy.

Il programma dell'evento

Dolph Lundgren in Creed II

Filming Italy: il Cinema incontra l'arte svela allo spettatore i luoghi della cultura, sia quelli rappresentati nelle pellicole cinematografiche, sia permettendo di conoscerne nuovi. Due saranno le giornate dedicate alle masterclass con diversi artisti del panorama cinematografico italiano e internazionale. Oggi 25 giugno presso il Pronao del Pantheon Steven Gaydos, Vice Presidente di Variety e Tiziana Rocca, General Director di Filming Italy, moderano l'incontro con Bo Derek, attrice di Seduzione mortale, Ioan Gruffudd, al cinema con Bad Boys: Ride or Die e Maria Grazia Cucinotta.

Il 26 giugno Steven Gaydos e Tiziana Rocca moderano le masterclass con l'action star Dolph Lundgren, Harvey Keitel, ora nella serie tv Il tatuatore di Auschwitz, e Carla Gugino, protagonista di Lisa Frankenstein.