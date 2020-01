Maria Grazia Cucinotta, lo spot Uliveto scatena gli utenti: "Sei irriconoscibile"

Lo spot Uliveto mandato in onda in questi giorni ha portato Maria Grazia Cucinotta al centro di una polemica: molti utenti la accusano di essersi resa irriconoscibile, ma lei ha risposto.

Maria Grazia Cucinotta è irriconoscibile nel nuovo spot Uliveto: molti fan, dopo la messa in onda della pubblicità che la vede al fianco di Alessandro Del Piero e del famoso uccellino, hanno affollato i social dicendosi increduli di fronte a quello che è parso un cambiamento fisico notevole.

Molti spettatori infatti hanno ammesso di avere stentato a riconoscere Maria Grazia Cucinotta nello spot in onda sulle televisioni, proprio l'attrice, lanciata a livello internazionale da Massimo Troisi nel 1994 che la volle al suo fianco ne Il postino, che ora appare più dimagrita, quasi irriconoscibile. E qualcuno le chiede se sia conseguenza di interventi chirurgici riusciti male, altri una semplice conferma "Sei proprio tu nello spot?".

La Cucinotta però ha risposto, un po' seccata, avvertendo i suoi follower, soprattutto le donne che la insultano: "Attente con le parole, perché feriscono come armi. Ci lamentiamo della violenza sulle donne, quando sono le donne le prime a usare violenza sulle donne".

Per lei è solo il tempo che sta passando: "invecchiare è un dono della vita. Io sono così e non cambierei una ruga della mia faccia o del mio corpo".

Nel frattempo e a scanso di equivoci, nei nuovi spot della Uliveto l'attrice appare seduta su uno sgabello ed in sovrimpressione la regia ha aggiunto il suo nome, ora nessuno può avere dubbi che sia lei.