Maria Corleone su Canale 5: trama e cast della fiction con Rosa Diletti Rossi e Fortunato Cerlino

Stasera, 13 settembre, in prima serata, alle 21:30, su Canale 5 arriva Maria Corleone con Rosa Diletti Rossi e Fortunato Cerlino. La fiction ruota intorno al personaggio femminile che dà il nome alla serie, costretta a scegliere tra le forti passioni e i legami di sangue. Ecco la trama e il cast della fiction e quello che vedremo stasera.

Maria Corleone: Trama

Maria Corleone si è trasferita da Palermo a Milano per diventare stilista; ha un compagno, Luca Spada, giovane procuratore idealista da cui aspetta un figlio. Rientrata in Sicilia in occasione dell'anniversario di matrimonio dei suoi genitori, rimane coinvolta in un attentato che le cambierà per sempre la vita. Maria poco alla volta entrerà nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l'onore dei Corleone: ma ciò peserà drammaticamente nel rapporto con Luca ed il loro bambino.

Episodio del 13 settembre

Maria Corleone è una giovane stilista che, cresciuta a Palermo, vive Milano insieme al compagno Luca Spada, un giovane Pubblico Ministero da cui aspetta un figlio. Maria torna nella città natale in occasione di una grande festa, indetta dal padre Don Luciano, imprenditore molto conosciuto e chiacchierato nel panorama siciliano.

Durante il party, un evento tragico ed inatteso scuote la famiglia, cambiando per sempre il loro futuro: Maria decide di restare a Palermo per difendere l'onore dei Corleone, ma ciò la allontana da Luca.

Interpreti e protagonisti

Trailer

Il trailer di Maria Corleone è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity