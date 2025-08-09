Harley Quinn: Margot Robbie sempre più lontana dal tornare nel ruolo nel nuovo DC Universe

La star di The Suicide Squad Margot Robbie potrebbe non riprendere il ruolo di Harley Quinn nel DCU, mentre il nuovo corso di James Gunn e Peter Safran lascia aperti scenari complessi anche per Batman e Joker.

Negli ultimi anni, Margot Robbie ha portato sul grande schermo il personaggio di Harley Quinn, interpretandola in più pellicole del DCEU come Suicide Squad (2016), Birds of Prey e The Suicide Squad di James Gunn. Con il passaggio al nuovo universo DC, noto come DCU, però, le cose sembrano cambiate. Le ultime notizie suggeriscono infatti che Robbie potrebbe non essere coinvolta nei futuri progetti, almeno non nei panni dell'iconica anti-eroina.

La questione è emersa in un approfondimento di The Hollywood Reporter che ha discusso le novità attorno a Henchmen, il nuovo film ambientato nel mondo criminale di Gotham. Il titolo ruota attorno a un tirapiedi che, con una svolta imprevista, riesce a mettere fuori gioco Batman.

Il rapporto menziona che, sebbene Harley Quinn e Joker possano avere un ruolo significativo, ancora non è stata definita la loro presenza definitiva nel DCU. La testata conferma che la scelta di un nuovo Batman e Joker è ancora in corso, e per Harley Quinn la presenza di Margot Robbie nel nuovo franchise sembra improbabile.

James Gunn e Peter Safran puntano a un DCU rinnovato senza sovrapposizioni con The Batman 2

Un altro elemento chiave è la cautela mostrata dai co-CEO della DC Studios, James Gunn e Peter Safran. Il duo è particolarmente attento a non interferire con la visione di Matt Reeves per The Batman 2 - e forse anche un eventuale Batman Part 3. Il timore è che troppi villain e personaggi ripetuti possano creare confusione o sovrapposizioni dannose tra universi narrativi diversi.

Birds of Prey: un'immagine della protagonista

Questa strategia potrebbe complicare ulteriormente il ritorno di figure come Harley Quinn e Joker, soprattutto considerando l'imminente coinvolgimento di Lady Gaga nel sequel di Joker: Folie à Deux. Il DCU di Gunn e Safran sembra quindi voler tracciare una linea netta, differenziandosi dal passato DCEU e dai progetti paralleli in produzione.

Margot Robbie e la sua visione per il futuro di Harley Quinn

Nel gennaio scorso, Margot Robbie aveva già anticipato che il suo rapporto con Harley Quinn potrebbe evolvere anche senza di lei, auspicando che il personaggio potesse essere interpretato da diverse attrici, in modo simile ai personaggi maschili iconici del franchise.

Harley Quinn, il poster della quinta stagione

Robbie ha inoltre espresso il desiderio di vedere una storia d'amore tra Harley Quinn e Poison Ivy sul grande schermo, un legame approfondito nella serie animata Harley Quinn su HBO Max, molto apprezzata dai fan. Pur riconoscendo che per il ruolo di Poison Ivy servirebbe un'attrice con caratteristiche particolari, la Robbie ha ribadito la sua passione per questa possibile direzione narrativa.

Il destino di Harley Quinn nel rinnovato universo DC è ancora incerto. La mancata conferma di Margot Robbie apre spazio a molte domande: quale volto interpreterà la celebre antieroina? Come sarà integrata nella nuova continuity? E quale spazio avranno Joker e Batman all'interno di questo nuovo universo condiviso?

Con il DCU che promette di rivoluzionare i personaggi classici, la strada per Harley Quinn potrebbe essere piena di sorprese. I fan attendono risposte, sperando in un equilibrio tra rispetto per i personaggi amati e innovazioni narrative.