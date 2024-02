Margot Robbie e Colin Farrell: il loro nuovo film sarà A Big Bold Beautiful Journey, diretto da Kogonada

Margot Robbie e Colin Farrell insieme per un'incredibile (e misteriosa) avventura intitolata A Big Bold Beautiful Journey, che sarà diretta da Kogonada.

Dopo il successo stellare di Barbie, Margot Robbie volta pagina. L'attrice australiana affiancherà Colin Farrell in A Big Bold Beautiful Journey, nuova pellicola del regista di Pachinko Kogonada che sarà scritta dall'autore di The Menu Reiss.

Kogonada, Ilene Feldman e Ori Eisen di and Original Films sono produttori esecutivi insieme ai produttori Dan Friedkin, Bradley Thomas e Ryan Friedkin, ma anche a Seth Reiss e Youree Henley.

Gli spiriti dell'isola: un primo piano di Colin Farrell

I principali dettagli della trama del film, che sarà girato questa primavera in California, non sono ancora stati rivelati. A Big Bold Beautiful Journey è descritto come la storia fantasiosa di due sconosciuti e dell'incredibile viaggio che li unisce.

Il film segnerà il primo progetto per Margot Robbie dopo Barbie, Colin Farrell tornerà a collaborare col regista Kogonada dopo il futuristico After Yang.