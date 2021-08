Margot Robbie sarà nel cast del nuovo film di Wes Anderson

In queste ore, The Hollywood Reporter ha annunciato in esclusiva che Margot Robbie farà parte del cast del nuovo film di Wes Anderson. L'attrice australiana si aggiunge così ai precedentemente annunciati Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton e Tom Hanks.

Margot Robbie è attualmente una delle star più gettonate di Hollywood. Non stupisce, dunque, che anche Wes Anderson abbia pensato a lei per il suo prossimo film. L'attrice, attualmente sugli schermi come Harley Quinn in The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn, farà dunque parte del nuovo lungometraggio, ancora senza titolo, del regista de I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel.

Al momento si sa che le riprese del film inizieranno in Spagna alla fine di agosto, mentre non si conoscono i dettagli della trama. Ad oggi non è neanche chiara l'esatta natura del ruolo previsto per Margot Robbie, anche se le fonti di The Hollywood Reporter parlano di un ruolo di "supporto". Il progetto, scritto e diretto da Wes Anderson, coinvolgerà la solita cricca di attori del regista, tra cui Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton. A loro si aggiungerà anche Tom Hanks. L'ultimo film di Anderson, The French Dispatch, è stato presentato a Cannes 2021. L'uscita nelle sale italiane è fissata per l'11 novembre.

Per quanto riguarda gli impegni professionali di Margot Robbie, l'attrice sta attualmente girando Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle sulla Hollywood degli anni '20 che la riunirà a Brad Pitt, suo co-protagonista in C'era una volta a... Hollywood. Inoltre, l'attrice sarà la protagonista di Barbie, il film basato sull'iconica linea di giocattoli, diretto da Greta Gerwig, la regista candidata all'Oscar per Piccole Donne e Lady Bird. Robbie ricoprirà anche il ruolo di produttrice con la sua LuckyChap. Negli ultimi anni, ha prodotto altri film di successo, tra cui Tonya, Terminal e Birds of Prey, di cui è stata protagonista. Robbie è stata infine produttrice di Una donna promettente, il fortunato film scritto e diretto da Emerald Fennell, interpretato da Carey Mulligan.