Mare fuori insegna: tutti gli episodi di Noi siamo leggenda e Un professore 2 in anteprima su RaiPlay?

Le serie Noi siamo leggenda e Un professore 2 saranno prima disponibili su RaiPlay, seguendo il modello di successo dell'esperimento precedente con Mare Fuori 3. La notizia è stata diffusa dall'account Cinguetterai, noto per essere ben informato sulle novità di Viale Mazzini. Questa decisione rappresenta un cambiamento di rotta nella politica aziendale della Rai, che potrebbe non essere accolto favorevolmente dal pubblico generalista, abituato al rilascio settimanale delle serie.

L'arrivo della terza stagione di Mare fuori su RaiPlay ha segnato un punto di svolta significativo per la piattaforma streaming dell'azienda. La serie è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico, attirando un vasto numero di spettatori e ottenendo risultati eccezionali. Gli ultimi sei episodi della stagione hanno raggiunto circa 12 milioni di visualizzazioni in un a sola giornata, stabilendo un record notevole per RaiPlay.

Questa positiva risposta da parte del pubblico, avrebbe convinto la Rai a ripetere l'esperimento con due serie destinate allo stesso target di Mare Fuori come Un professore con Alessandro Gassmann e Noi siamo leggenda, il nuovo teen drama diretto da Carmine Elia di cui fanno parte alcuni attori di Mare fuori come Giacomo Giorgio, Valentina Romani e Nicolas Maupas.

L'idea sarebbe, secondo le anticipazioni, di pubblicare l'intera stagione delle due serie su RaiPlay e, dopo alcune settimane, riproporle su Rai 1 e Rai 2. Tuttavia, questa nuova strategia potrebbe comportare alcuni rischi. Il pubblico generalista, abituato al tradizionale rilascio settimanale degli episodi delle serie televisive, potrebbe non accogliere favorevolmente questo cambiamento. Alcune piattaforme streaming, prima fra tutte Disney+, hanno abbandonato il Binge watching, preferendogli il rilascio settimanale degli episodi che crea maggiore hype tra gli abbonati e non brucia un'intera stagione in poche ore.

Le trame di Un Professore 2 e Io Sono Leggenda

Un Professore 2

Un professore 2 segue il Professor Dante Balestra, un insegnante con un approccio anticonformista e geniale, che utilizza la filosofia per aiutare i suoi studenti a risolvere problemi personali e affrontare sfide come amori complicati e genitori invadenti. La trama si svolge principalmente al liceo Leonardo Da Vinci, frequentato da Simone e Manuel, figlio di Anita. La vita privata di Dante è altrettanto complicata, con una relazione con Anita che si complica quando l'ex moglie di Dante, Floriana, torna a Roma.

Io Sono Leggenda

Io Sono Leggenda racconta la storia di un gruppo di adolescenti a Roma, ognuno dotato di straordinari poteri. Ma al di là delle missioni fantastiche e dei cattivi da combattere, la trama si concentra sulle sfide personali dei protagonisti. I superpoteri diventano una metafora delle difficoltà, dei desideri e delle responsabilità tipiche dell'adolescenza, mostrando come non esista un potere che possa risolvere completamente i loro problemi o farli crescere. Ogni azione ha una conseguenza e i protagonisti dovranno affrontare le proprie limitazioni e scoprire le proprie potenzialità durante il loro percorso di formazione.