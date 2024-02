Mare Fuori, Clara a Sanremo 2024 ma i fan urlano: 'Hai rubato il posto a Cardiotrap'

Mentre Clara si è esibita sul palco di Sanremo sui social è andato in tendenza Cardiotrap, il personaggio interpretato da Domenico Cuomo in Mare Fuori.

Mentre il palco dell'Ariston si appresta ad ospitare il cast di Mare fuori durante la seconda serata di Sanremo 2024, Giulia e Cardiotrap, i personaggi interpretati da Clara e Domenico Cuomo, sono stati i protagonisti di simpatici meme su X nel corso della puntata inaugurale della kermesse canora. Clara ieri ha esordito al Festival grazie alla vittoria a Sanremo Giovani.

Sanremo 2024: L'esordio di Clara

Il 6 febbraio ha segnato l'inizio di Sanremo 2024, la quinta edizione del Festival condotta da Amadeus, con numeri record, come dimostrano i dati auditel pubblicati stamattina.

La prima a salire sul palco è stata Clara, la cantante e attrice che nella serie Mare fuori interpreta la trapper Giulia/Crazy J, un personaggio introdotto nella terza stagione della produzione Rai Fiction - Picomedia, curata da Roberto Sessa.

Durante l'esibizione di Clara, che ha portato sul palco il brano Diamanti Grezzi, i fan della serie hanno inondato i social con numerosi meme su Cardiotrap, il personaggio di Domenico Cuomo.

Sanremo 2024: la scaletta della seconda serata

Il fenomeno dei meme

Nella terza stagione di Mare Fuori, Giulia viene coinvolta da Valentina (Selene Caramazza) nel plagio di un brano scritto da Gianni/Cardiotrap con l'assistenza di Filippo (Nicolas Maupas). Questo episodio ha stimolato l'immaginazione dei fan, che su X hanno condiviso numerosi post, facendo diventare Cardiotrap un argomento di tendenza sui social.

"Questa ha fottuto o' piezz' a Cardiotrap e al Chiattilo non la sopporto", si legge in un post.

Anche Francesca Fagnani ha partecipato al gioco, la conduttrice di Belve ha scritto in un post "A me che un pò dispiace per Cardiotrap".

Il successo di Origami all'Alba e le dinamiche nel backstage

Clara ha raggiunto il successo grazie al brano Origami all'Alba, scritto da Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori e autore della sigla. La sua versione ha ottenuto la certificazione come triplo disco di platino. Tuttavia, ci sono state voci di dissenso nel backstage; sembra che Matteo non abbia reagito bene al fatto che la sua canzone fosse interpretata anche dalla collega.

In un'intervista a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, Matteo rilasciò alcune dichiarazioni sul presunto dissing. Sul palco del Concertone del Primo Maggio, Matteo interpretò la sigla della serie, a Fedez disse "Se la canterò al Concertone? No, la canta la ragazza. Non mi fa rodere il cu.o, ci tengo a cantare le mie canzoni, non è che voglio fare il ghostwriter nella mia vita, però è bello contribuire musicalmente alla serie".

Prima del Concertone Giacomo Giorgio scrisse in una storia di Instagram "Stasera al concerto del Primo Maggio tutti per mio fratello Matteo e LolloFlow, ps: Origami All'Alba è di questi due ragazzi speciali e di nessun altro".