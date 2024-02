Sanremo 2024: la scaletta della seconda serata

Ecco la scaletta della seconda serata di Sanremo 2024, in programma stasera, mercoledì 7 febbraio: arrivano John Travolta e Giovanni Allevi, si esibisce la metà degli artisti in gara.

Sanremo 2024 veleggia sicuro verso la seconda serata in questo mercoledì 7 febbraio, forte degli ascolti del debutto: 65.1% di share e punte di 15 milioni di spettatori, di cui tantissimi giovani. La scaletta della puntata odierna annuncia un programma più snello: più ospiti meno cantanti, 15 per la precisione, ovvero la metà di quelli in gara.

La scaletta di mercoledì 7 febbraio

Archiviata la buona prestazione di Marco Mengoni, Amadeus stasera accoglierà sul palco Giorgia come co-conduttrice. A esibirsi saranno soltanto metà degli artisti in gara, gli altri però non potranno rimanere in albergo ma saranno chiamati a presentare i propri colleghi.

Ecco l'ordine di uscita sul palco dei cantanti:

Fred De Palma sarà presentato da Ghali

sarà presentato da Ghali Renga e Nek saranno presentati dai La Sad

saranno presentati dai La Sad Alfa sarà presentato da Mr. Rain

sarà presentato da Mr. Rain Dargen d'Amico sarà presentato da Diodato

sarà presentato da Diodato Il Volo saranno presentati da Rose Villain

saranno presentati da Rose Villain Gazzelle sarà presentato dai Bnkr44

sarà presentato dai Bnkr44 Emma sarà presentata dai Santi Francesi

sarà presentata dai Santi Francesi Mahmood sarà presentato da Alessandra Amoroso

sarà presentato da Alessandra Amoroso Big Mama sarà presentata da Il Tre

sarà presentata da Il Tre The Kolors saranno presentati da Angelina Mango

saranno presentati da Angelina Mango Geolier sarà presentato da Fiorella Mannoia

sarà presentato da Fiorella Mannoia Loredana Bertè sarà presentata da Sangiovanni

sarà presentata da Sangiovanni Annalisa sarà presentata da Mannini

sarà presentata da Mannini Irama sarà presentato dai Ricchi e Poveri

sarà presentato dai Ricchi e Poveri Clara sarà presentata dai Negramaro

A votare nella seconda e nella terza serata saranno il pubblico con il televoto (50%) e la Giuria delle radio (50%), che per la prima volta prende il posto della demoscopica.

Ospiti

Diminuiscono i cantanti in gara ma cresce il numero di ospiti. Non sappiamo se ci saranno arrivi un po' a sorpresa come quello di Zlatan Ibrahimovic, ma sappiamo che certamente sul palco dell'Ariston arriverà il primo ospite internazionale dell'edizione, John Travolta. Altro superospite sarà Giovanni Allevi, al suo primo impegno ufficiale dopo la malattia.

Primo dei tre grandi omaggi annunciati, la Nuova Orchestra Santa Balera salirà sul palco dell'Ariston per celebrare i 70 anni di Romagna mia. Saranno presenti stasera anche il cast di Mare Fuori, la cui quarta stagione andrà in onda su Rai 2 a partire dal 14 febbraio, e Leo Gassmann, protagonista del film Califano, in onda su Rai 1 domenica 11 febbraio in prima visione.

Sulla nave Costa Smeralda sarà la volta di Bob Sinclair, il palco Suzuki in piazza Colombo ospiterà invece la performance, molto attesa, di Rosa Chemical.