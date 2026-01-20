Mare Fuori 6: la verità sul futuro di Rosa Ricci ha una data ufficiale (ed è più tardi del solito)

La nuova stagione di Mare Fuori ha una data di uscita ufficiale in chiaro e in streaming: Rosa Ricci resta al centro della storia, ma il debutto su RaiPlay e Rai 2 arriverà più tardi del previsto. Ecco cosa sappiamo.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Come ormai da tradizione, il post-Sanremo e - quest'anno il post Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - si tinge dei colori di Napoli: Mare Fuori 6 si prepara a sbarcare su RaiPlay il 6 marzo con i primi sei episodi, per poi approdare in prima serata su Rai 2 dal 13 marzo, data in cui saranno pubblicati sulla piattaforma streaming gli ultimi sei episodi della stagione. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo? Tra addii dolorosi e volti nuovi, ecco il punto su quello che sappiamo.

La Reina non abdica dopo il finale della quinta stagione

La notizia che ha fatto respirare i fan è la conferma di Maria Esposito. Nonostante il successo del film prequel Io sono Rosa Ricci (qui la nostra recensione del film), l'attrice ha rassicurato tutti: "Questa non sarà la mia ultima stagione".

Il finale della quinta stagione ci aveva lasciato con l'ennesimo cliffhanger: la sparatoria nel luna park ha tenuto tutti col fiato sospeso, con Tommaso colpito mentre tentava di proteggere Rosa Ricci. Nella nuova stagione, il destino di Tommaso sarà uno dei nodi centrali della storia, così come il percorso di Rosa, ancora sospesa tra il richiamo della vendetta e la possibilità di redenzione.

Romano Reggiani sarà il nuovo direttore dell’IPM

Chi lascia l'IPM: gli addii definitivi

Il ricambio generazionale è ormai nel DNA della serie. In questa sesta stagione dovremo dire ufficialmente addio ad alcuni pilastri che hanno concluso il loro percorso narrativo:

Cardiotrap (Domenico Cuomo): Il suo arco sembra essere arrivato al capolinea.

Il suo arco sembra essere arrivato al capolinea. Silvia (Clotilde Esposito): Dopo stagioni turbolente, il suo personaggio esce di scena.

Dopo stagioni turbolente, il suo personaggio esce di scena. Milos (Antonio D'Aquino): Anche per lui i cancelli dell'IPM si chiudono definitivamente.

Anche per lui i cancelli dell'IPM si chiudono definitivamente. Confermati gli assenti di lungo corso: Nessun ritorno miracoloso per Carmine (Massimiliano Caiazzo) o Edoardo (Matteo Paolillo), le cui storie sono ormai chiuse.

Nuovi ingressi e conferme

Mentre il timone della regia passa a Beniamino Catena (già noto per Doc - Nelle tue mani), il cast si arricchisce di nuovi volti pronti a portare il caos nel carcere:

I ritorni: Vedremo con ruoli sempre più centrali Rebecca Mogavero (Marta), Elisa Tonelli (Sonia), Luca Edoardo Varone (Angelo) e Alfonso Capuozzo , che rappresenterà l'anima più cruda della gioventù napoletana.

Vedremo con ruoli sempre più centrali (Marta), (Sonia), (Angelo) e , che rappresenterà l'anima più cruda della gioventù napoletana. I Pilastri: Restano saldi al loro posto il Comandante Massimo ( Carmine Recano ), Beppe ( Vincenzo Ferrera ) e Carmela ( Giovanna Sannino ), che dovrà gestire l'eredità lasciata da Edoardo e continuerà la sua scalata al potere.

Restano saldi al loro posto il Comandante Massimo ( ), Beppe ( ) e Carmela ( ), che dovrà gestire l'eredità lasciata da Edoardo e continuerà la sua scalata al potere. New Entry : Romano Reggiani sarà il nuovo direttore dell'IPM, chiamato a sostituire Sofia Durante, interpretata da Lucrezia Guidone.

: Romano Reggiani sarà il nuovo direttore dell'IPM, chiamato a sostituire Sofia Durante, interpretata da Lucrezia Guidone. Tre Sorelle detenute, unite, spietate e pronte a scalare le gerarchie del potere

Il Calendario della messa in onda