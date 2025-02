Mare Fuori 5: quando debutta in streaming la nuova stagione, dopo la presentazione a Sanremo 2025

La serie di successo Mare Fuori 5 sarà presentata al Festival di Sanremo 2025. Ecco quando debutterà in streaming su RaiPlay.

È finalmente arrivata l'attesa notizia: la quinta stagione di Mare Fuori, la serie che ha conquistato milioni di italiani, ha una data di uscita ufficiale. Sebbene ancora non siano stati rivelati molti dettagli sul nuovo capitolo, il Festival di Sanremo sarà il palcoscenico dove verranno svelate alcune anticipazioni dal cast.

Il pubblico dovrà però attendere ancora un po' prima di poter vedere la nuova stagione. I primi sei episodi di Mare Fuori 5 saranno disponibili in streaming su RaiPlay a partire da mercoledì 12 marzo, mentre la messa in onda su Rai2 avverrà il 26 marzo, come da tradizione.

Mare Fuori 5 a Sanremo

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 (giovedì 13 febbraio) ospiterà una speciale presenza del cast della quinta stagione. Sul palco dell'Ariston, sei attori, tra cui alcune new entry, presenteranno la serie. I loro nomi, però, non sono ancora stati annunciati.

Mare fuori 3: una foto di scena della serie

Durante la kermesse incontreremo anche altri volti noti di Mare Fuori, a partire da Clara, che nella serie ha interpretato Crazy J, prima di intraprendere la sua carriera musicale partecipando all'edizione di Sanremo 2024 con il brano Diamanti Grezzi.

Tra i protagonisti che saranno presenti sul palco dell'Ariston ci saranno anche Carmine Recano e Giacomo Giorgio, rispettivamente Massimo Esposito e Ciro Ricci, due dei volti principali della serie. I due attori si uniranno a Vittoria Puccini, che sarà sul palco per presentare la nuova serie Rai 1 Belcanto, mercoledì 12 febbraio.

Mare fuori: una foto della stagione 3

La 75ª edizione del Festival della canzone italiana si svolgerà su Rai 1, in prima serata, dal 11 al 15 febbraio. Dopo cinque anni alla guida di Amadeus, il Festival torna nelle mani di Carlo Conti, che torna anche nel ruolo di direttore artistico, dopo averlo ricoperto dal 2015 al 2017.

I cantanti in gara quest'anno sono: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.