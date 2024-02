Mare fuori 4: Visualizzazioni raddoppiate rispetto alla precedente stagione

A mezzanotte del primo febbraio RaiPlay ha pubblicato i primi sei episodi di Mare fuori 4, nelle prime due ore in cui i sei episodi sono usciti sulla piattaforma streaming sono raddoppiate le visualizzazioni e tempo speso rispetto allo scorso anno, quando su RaiPlay furono condivisi i primi episodi di Mare fuori 3.

Mare fuori 4: I numeri

Lo scorso anno l'esordio di Mare fuori 3 su RaiPlay fece volare la piattaforma streaming di Viale Mazzini, quest'anno il fenomeno si è ripetuto e ha superato le più rosee aspettative, come ha sottolineato Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers, la società che ha diffuso i dati.

"Si tratta della reazione al lancio della nuova stagione e delle prime due ore di pubblicazione - ha detto Angelini- ma dopo l'enorme successo dello scorso anno era difficile aspettarsi degli incrementi di questa portata. Si tratta però dell'ulteriore conferma che la fruizione dei contenuti televisivi sulle piattaforme digitali si sta affermando sempre con maggiore forza".

Mare Fuori 4: Trame, trailer e anticipazioni dei primi sei episodi e quando vederli

Il successo di Mare fuori è sottolineato dai numeri, In particolare il primo episodio della nuova serie Nel nome dell'amore ha registrato 848.956 visualizzazioni per 21.189.410 milioni di minuti di tempo speso con incrementi rispettivamente del 165% e del 140% in termini di visualizzazioni e tempo speso rispetto al primo episodio della terza stagione.

I numeri della scorsa stagione

Lo scorso anno il primo episodio di Mare fuori 3, L'odio necessario, registrò 320.850 visualizzazioni 8.812.819 milioni di minuti di tempo speso. Su Movieplayer potete trovare le recensioni delle prime puntate di Mare fuori 4.