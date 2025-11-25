Maradona, una serie animata Made in India racconterà ai più piccoli la storia del Pibe de Oro

L'indiana Reliance Animation ha acquisito i diritti per sviluppare una serie animata basata sulla vita della leggenda del calcio Diego Armando Maradona.

Lo studio con sede a Mumbai, una divisione della Reliance Entertainment, creerà una serie sceneggiata che racconterà il percorso di Maradona dai suoi primi anni fino alla fama internazionale. La serie sarà destinata alle piattaforme di streaming e televisive. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo.

L'accordo è stato negoziato in collaborazione con SATTVICA SA, titolare dei diritti di immagine di Maradona con sede in Argentina, e mediato da Bridge Marketing Group Inc. La serie esplorerà i momenti salienti della carriera di Maradona, le sue difficoltà personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo.

Diego Armando Maradona con sua figlia Jana

La serie è approvata dalla famiglia Maradona

"Siamo entusiasti di portare la straordinaria storia di Diego Maradona a una nuova generazione attraverso l'animazione", ha dichiarato Shibasish Sarkar, CEO di Reliance Entertainment. "Il suo percorso di resilienza, passione e successi trascende lo sport e crediamo che sarà fonte di ispirazione per il pubblico di tutto il mondo".

Tejonidhi Bhandare, CEO di Reliance Animation, ha descritto il progetto come un momento storico per lo studio. "Il nostro team si impegna a catturare lo spirito, le difficoltà e i trionfi della vita di Maradona in modo che possano risuonare negli spettatori di tutte le età e culture", ha affermato Bhandare.

Rita Maradona, in rappresentanza di SATTVICA SA, ha aggiunto: "Noi, le sorelle di Diego, siamo molto felici e orgogliose di questo nuovo progetto con una società prestigiosa come Reliance, con la quale cercheremo di raggiungere il pubblico dei bambini e di far conoscere nostro fratello a tutti i bambini del mondo".

Diego Maradona: Maradona in un'immagine del documentario

Il cinema e il mito di Maradona in tempi recenti

Negli ultimi tempi al cinema il mito del Pibe de Oro ha continuato a essere esplorato soprattutto tramite documentari come Daniel Pennac: Ho visto Maradona! di Ximo Solano, un film-ibrido tra teatro e cinema che racconta lo scrittore Pennac mentre indaga "l'effetto Maradona" sull'immaginario collettivo, intervistando figure come Saviano e De Giovanni.

Inoltre, si segnala sul grande schermo il docufilm Diego Maradona di Asif Kapadia, basato su oltre 500 ore di materiali inediti e focalizzato sui successi e sulle cadute del campione a Napoli.