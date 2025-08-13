"Mara Venier è una belva, tratta male i deboli": Alda D'Eusanio scatenata sulla conduttrice di Domenica In

Barbara D'Urso è pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo partecipando come concorrente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. A commentare il suo ritorno in Rai è Alda D'Eusanio, che in un'intervista a Fanpage non ha nascosto la propria soddisfazione per la conduttrice partenopea, ma non ha risparmiato frecciate contro la collega Mara Venier.

Alda D'Eusanio su Barbara D'Urso "Mediaset ingrata con lei"

Sulla scelta di Milly Carlucci di far entrare nel cast del suo talent show la conduttrice partenopea, Alda ha detto: "Mi fa felice, è stata trattata malissimo e in modo scorretto. Barbara ha portato molta acqua al mulino di Mediaset e cacciarla in quel modo è stata una cosa ingrata. L'azienda non è stata magnanima. Sono felice che la Rai le dia questa possibilità, anche se come concorrente e non da protagonista. Potrebbe essere l'anticamera per qualcosa di più grande in primavera".

L'ex conduttrice ha poi parlato anche del suo rapporto con Mediaset, chiarendo che non c'è alcuna causa legale in corso, ma solo amarezza per il trattamento ricevuto. La conduttrice fu espulsa dal Grande Fratello Vip 5 dopo aver detto che Laura Pausini veniva picchiata dal compagno Paolo Carta .

Mara Venier

"Gli stavo facendo causa, poi ho lasciato perdere. Sono stati ingiusti e ingrati anche con me. Che vadano a farsi un bagno al mare, come diciamo noi". Sul fronte dirigenziale, D'Eusanio ha espresso un giudizio critico su Pier Silvio Berlusconi: "Ha dato un carattere a Rete 4, riuscendo a scimmiottare un po' La7, ma non gli riconosco le capacità del padre. Lui è stato davvero un grande".

L'attacco frontale a Mara Venier

Infine, non sono mancate parole dure nei confronti della conduttrice di Domenica In, in merito alla recente indiscrezione su una possibile conduzione con Gabriele Corsi e del passo indietro di quest'ultimo: "Non capisco perché ci sia bisogno di una co-conduzione, la Venier va benissimo da sola. Ma conoscendo il suo carattere... guai a pestargli la coda".

"È una belva vera. Io e lei non siamo in buoni rapporti. Nel 2020 tutti i tecnici della Rai firmarono una lettera di protesta contro di lei per il suo comportamento scorretto verso i più deboli. Corsi ha fatto benissimo a fare un passo indietro", ha concluso Alda D'Eusanio riferendosi al carattere di Mara Venier.