Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: "Sei un pirla"

Nuovo scontro tra Mara Venier e Teo Mammuccari a Domenica In. Durante la puntata del 15 marzo del contenitore di Rai 1, la conduttrice si è mostrata ancora una volta insofferente nei confronti del suo compagno di viaggio di questa stagione. Un intervento di Mammuccari, giudicato fuori luogo, ha fatto perdere la pazienza a Zia Mara proprio in uno dei momenti più delicati della trasmissione.

Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti

La puntata è stata particolarmente intensa per Mara Venier, che nel corso della giornata ha ricordato con commozione l'amica Enrica Bonaccorti, scomparsa di recente dopo una lunga malattia. "Avevamo ancora tanto da fare e tanti progetti da portare avanti", ha raccontato la conduttrice, visibilmente emozionata. Venier ha anche ricordato che negli ultimi anni tra loro c'era stato un allontanamento, nonostante il bene reciproco: "Per colpa di qualche cattivo e bugiardo che magari avrà detto a lei una cosa e a me un'altra".

Mara Venier si commuove ricordando Enrica Bonaccorti

Il gesto di Teo Mammuccari che fa infuriare Mara Venier

Un altro momento di forte commozione è arrivato nel finale della puntata, quando la conduttrice ha voluto salutare Marco, uno storico cameraman del programma, arrivato alla pensione dopo anni di lavoro nello studio di Domenica In."In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l'azienda. Mi mancherai tantissimo", ha detto Venier.

Mara Venier e Teo Mammucari

Il cartello in diretta e la reazione della conduttrice

Proprio mentre la conduttrice stava rendendo omaggio al tecnico, l'inquadratura si è allargata mostrando Teo Mammuccari con in mano un cartello con scritto: "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima". Un gesto che ha spezzato il clima di emozione in studio e che non è stato affatto apprezzato da Mara Venier. La conduttrice ha reagito immediatamente, strappando il cartello dalle mani del collega.

"Sei un pirla, non capisci i momenti", ha detto visibilmente infastidita, prima di allontanarsi aggiungendo: "Ma non si può". L'episodio ha riacceso i riflettori sul rapporto tra i due protagonisti di Domenica In, già finiti più volte al centro di siparietti e tensioni durante questa stagione televisiva.