Facci Ridere, mai titolo fu più illusorio per Pino Insegno e Roberto Ciufoli

La lunga estate di Pino Insegno, tornato in onda dopo 7 mesi con ben due programmi. Reazione a Catena, preserale che l'ottimo doppiatore nonché conduttore ha ritrovato nel 2024, 11 anni dopo l'ultima volta, e Facci Ridere, show di Rai2 co-condotto insieme a Roberto Ciufoli, ex collega della Premiata Ditta. Una copertura catodica quasi no-stop per il 65enne Insegno, che se da una parte va quasi con il pilota automatico grazie al rodatissimo quiz delle 18:40, dall'altra ha presto sbandato con il solito esperimento comico del 2° canale, che fatica enormemente a trovare alternative a Stasera tutto è Possibile, successo firmato Stefano de Martino.

Facci Ridere, come funziona lo show comico di Rai2

Facci Ridere è una sorta di Corrida che incontra Ciao Darwin che incontra La Sai l'Ultima che incontra Italia's Got Talent. In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le tre grandi aree geografiche del nostro Paese - Nord, Centro e Sud Italia - provano a dare voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicità popolare italiana, cercando di convincere tre "musoni" a colpi di risate e guadagnare punti. I tre "musoni" cambiano di puntata in puntata. Nelle prime tre puntate abbiamo visto rispettivamente Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino, Iva Zanicchi, Maurisa Laurito e Maurizio Battista, Gabriele Cirilli, Lello Arena e Nancy Brilli. I concorrenti sul palco cedono a barzellette, aneddoti personali, parodie, colmi che (fortunatamente) in tv non si sentivano da decenni, imitazioni e monologhi. A fine serata la squadra che accumula più punti vince.

Chi dovrebbe farci ridere?

In un simile programma il casting è tutto, o almeno dovrebbe esserlo, perché bisogna saper cogliere originalità e comicità realmente ficcanti, cosa che in Facci Ridere non si vedono. Il livello medio è bassissimo, da basica tv anni '90, con battute da 3a media e sketch presto diventati virali per la loro improbabilità.

Basti pensare ai "rutti d'autore" di tale Christian Commisso, in arte Ruttovibe, che per dare contro al cosiddetto "politicamente corretto" ha intonato flati in prima serata Rai tra le ricche risate dei conduttori Ciufoli e Insegno, ingessati, esageratamente impostati, realmente poco divertiti, divertenti ed evidentemente rimasti ad una comicità televisiva da primo millennio. A non aiutare neanche i tre "musoni", fino ad oggi poco incisivi e incapaci di dare un deciso slancio ad una trasmissione che fatica a risultare brillante. Riuscire a resistere per due ore e mezza dinanzi a persone comuni che provano a strappare risate nei modi più inverosimili è impresa ardua, perché uno studio televisivo non è un profilo TikTok. E il pubblico parrebbe essersene accorto.

Gli ascolti tv di Pino Insegno e Roberto Ciufoli

La prima puntata di Facci Ridere è partita bene, con il vento in poppa. C'era evidentemente curiosità per un nuovo show comico dal sapore estivo, leggero, che ricomponeva una storica coppia. Pronti, via e ben 757.000 spettatori hanno assistito all'esordio di Ciufoli e Insegno, con share al 5.93%. Nulla di eclatante ma un buon risultato per la prima serata di Rai2. Sette giorni dopo Facci Ridere ha tenuto botta replicando i risultati della domenica precedente con altri 757.000 spettatori e share al 5.94%. La musica è cambiata domenica 6 luglio, con la 3a puntata. Calo netto a 676.000 spettatori, con share al 4.9% grazie anche ad una concorrenza indubbiamente ricca. Conclusa la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz su Tv8, Facci Ridere ha dovuto sfidare la finale del mondiale per club tra PSG e Chelsea su Canale5 e Sarabanda Celebrity su Italia1, con Enrico Papi che per la seconda domenica di fila ha battuto Insegno e Ciufoli arrivando al 6.3%.

E ora Sarabanda sfida Reazione a Catena

Enrico Papi in Tilt - tieni il tempo

Un 13 luglio complicato per Pino Insegno perché anche Reazione a Catena è precipitata negli ascolti al 15% di share, su Rai1, causa trionfo azzurro nel tempio del tennis in concomitanza su Tv8, con un preserale negli altri giorni fino ad oggi 'salvato' dall'ormai tradizionale decisione Mediaset di andare in onda con le repliche di Caduta Libera. Ma lunedì 21 luglio tutto cambia perché contro Reazione a Catena andranno le inedite puntate della nuova Sarabanda di Enrico Papi, planata su Canale5 dopo i buoni risultati della versione Celebrity su Italia1 per mettere i bastoni tra le ruote ad un preserale Rai che ha di fatto giocato a lungo senza concorrenza diretta. Pino Insegno deve quindi iniziare a guardarsi le spalle anche alle ore 18:40, dopo non aver entusiasmato in prima serata su Rai2 a causa di un programma che sin dal titolo disillude. Perché semplicemente non fa ridere, a meno che non abbiate meno di 10 anni.